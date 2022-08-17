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Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи

Альона Боженко
glavcom.ua
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
Як українські нардепи та олігархи пересиджують війну за кордоном
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Братів Суркісів із сім'ями автори фільму «застукали» в елітному готелі Монако

Українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Про це у своєму розслідуванні розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. За інформацією журналіста, у вересні 2019 ДБР оголосило Жеваго у розшук і відтоді він не перетинав кордон України на в'їзд.

Олігарха підозрюють у розкрадання 2,5 млрд гривень вкладників його банку «Фінанси та кредити».

Журналісти розшукали Жеваго на власній яхті біля берегів Монако. Щоправда яхта в порт не заходить. 3 грудня 2019 року його було оголошено Україною у міжнародний розшук. 15 липня 2021 року Інтерпол оголосив його у розшук у справі з розтрати $113 млн. 

Братів Суркісів із сім'ями автори фільму «застукали» в елітному готелі, де вони регулярно знімали апартаменти й у попередні роки. Вони також є постійними клієнтами казино «Монте-Карло».

Через місяць після початку вторгнення Росії, 23 березня, ДБР повідомило, що Суркіси виїхали з України з великою сумою готівки.

У Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. 

За останні шість місяців Столар не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за декілька днів до повномасштабного вторгнення. 

Також у Сен-Жан-Кап-Ферра журналісти відшукали вілли депутата від забороненої ОПЗЖ Ігора Абрамовича та олігарха Віктора Пінчука, приватний літак якого вже впродовж двох місяців курсує між Лондоном, Польщею та Ніццою, олігарха Дмитра Фірташа, брата одного із найбагатших людей в Україні Віталія Хомутинніка Юрія та нардепа Сергія Льовочкіна.

Нагадаємо, до Верховної Ради України (ВРУ) депутати подали альтернативний законопроєкт щодо заборони на виїзд чоловіків із території держави під час воєнного стану. Відповідний документ опубліковано на сайті ВРУ.

Законопроект №7484-1 пропонує надати право чоловікам виїжджати з України, в яких троє і більше дітей віком до 18 років або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка, або одна дитина віком до 3 років.

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Теги: олігархи війна в Україні Монако Монте-Карло Ніцца

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