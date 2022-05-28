Пожиттєва фінансова допомога дітям війни: Зеленський має розглянути нову петицію українців

Петиція розміщена на сайті усього дев’ять днів, а уже набрала 25926 голосів

Петиція до президента України Володимира Зеленського присвоїти дітям, які на момент вторгнення проживають на території де проводяться бойові дії, статусу «дитина війни» набрала необхідну кількість голосів. Про це йдеться на сайті президента.

Петиція про призначення щомісячної фінансової допомоги пожиттєво розміщена на сайті усього дев’ять днів, а уже набрала 25926 голосів. Її автором є Марина Бондаренко.

«Присвоїти дітям яким на момент вторгнення РФ вік до 18 років, що живуть на території де проводяться бойові дії у зв'язку з вторгненням РФ, статусу «дитина війни» та призначити щомісячно фінансову допомогу пожиттєво. Розмір допомоги не менше мінімальної зарплати», - йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2022 року більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено. Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон написав листа українським дітям і запевнив їх, що вони не самотні.

До слова, Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.