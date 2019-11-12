Керівник ДАБІ пообіцяв сприяти реалізації суспільно важливих інфраструктурних проектів



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В.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач

Строкач розповів про стратегію роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції

Пріоритетними завданнями для держави, визначеними главою уряду, є розвиток інфраструктури, ремонт доріг та аеропортів. Хід відновлення та будівництва таких об’єктів під постійним контролем Кабінету Міністрів України. Держархбудінспекція як орган, що дає старт будівельним проектам та підтверджує відповідність виконаних будівельних робіт в Україні, розуміє важливість свого сприяння в межах повноважень у даному процесі, наголосив в.о. голови ДАБІ Олександр Строкач. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Сьогодні ми зорієнтовані на надання замовникам будівництва необхідної консультативної допомоги та підтримки на оперативну видачу документів про початок будівельних робіт – без будь-яких штучних затримок, та у кінцевому результаті – на безперешкодне введення в експлуатацію збудованих з дотриманням законодавчих вимог об’єктів,- підкреслив він.- Політика нового уряду – максимальний розвиток країни по всім векторам. Що у розрізі держархбудконтролю означає створення належних умов для успішної реалізації нових суспільно важливих проектів».

Наразі успішно реалізовується проект з модернізації міжнародного аеропорту «Запоріжжя» - це сприятиме покращенню якості авіасполучення в межах України та за кордон.

Так, у жовтні поточного року Держархбудінспекцією видано сертифікат про введення в експлуатацію капітально відремонтованих аеродромних покриттів аеропорту загальною площею майже 136,5 тис. м². Крім того, ДАБІ підтвердила відповідність виконаних робіт з реконструкції та технічного переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу (курс посадки Мк-196º). Триває будівництво нового терміналу площею понад 12,5 тис. м².