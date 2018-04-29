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    Економіка та фінанси

    Право на субсидії можуть втратити до 20% отримувачів

    Нові правила призначення субсидій мають підвищити ефективність програми житлових субсидій
    Приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги з початку нового опалювального сезону. Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Він нагадав, що субсидії можуть втратити люди, які мають нові
    • Сьогодні, 00:55
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    Нові правила призначення субсидій мають підвищити ефективність програми житлових субсидій

    Приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги з початку нового опалювального сезону.

    Про це в ефірі Громадського радіо розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

    Він нагадав, що субсидії можуть втратити люди, які мають нові автомобілі.

    «Це автомобілі, молодші 5 років. Тобто, не сам факт здійснення покупки протягом останніх 5 років, а наявність автомобіля, з дня випуску якого минуло менше часу. Тобто, це достатньо коштовні речі», — пояснив він.

    Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло з великою квадратурою.

    «Для квартир це 120 квадратних метрів, для будинків — 200. Але є виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу — тобто, там, де активно проживає велика кількість громадян», — розповів Музиченко.

    За його словами, нові правила призначення субсидій мають підвищити ефективність програми житлових субсидій.

    «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», — сказав Музиченко.

    «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», — сказав Музиченко.

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