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    Економіка та фінанси

    Представник президента в Кабміні: Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів

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    Андрій Герус:&nbsp;&laquo;Зеленський жартував про тарифи, що вони високі...Але прямих обіцянок він не давав&raquo; - Представник президента в Кабміні: Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів
    Андрій Герус: «Зеленський жартував про тарифи, що вони високі...Але прямих обіцянок він не давав»

    За словами Геруса, Зеленський «прямих обіцянок не давав»

    Представник президента України в Кабміні Андрій Герус наполягає на тому, що Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів перед виборами.

    Про це Герус заявив ефірі програми «Он воно як».

    «Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів, хоча він розуміє, що це є проблемою. Якщо послухати, що саме говорив Зеленський у ролику про тарифи, то там він заявляв про потребу збільшення видобуток газу, інвестування, зупинку імпорту газу й розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може й більше», - сказав Герус.

    Також представник президента в Кабміні розповів про жарти Зеленського.

    «Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про «Роттердам+», що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, що люди десь в напів натяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити», - додав Герус.

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