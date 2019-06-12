Представник президента вибачився за «жарти Зеленського» про тарифи



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За словами Геруса, Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення, але це має відбуватися не спричинивши девальвації,

Герус сказав, що йому не вистачає «політичного досвіду, зокрема, у спілкуванні із журналістами»

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус вирішив вибачитися за невдалу свою фразу про те, що «Зеленський жартував про зниження тарифів». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Герус сказав, що йому не вистачає «політичного досвіду, зокрема, у спілкуванні із журналістами».

«Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів», - написав представник Зеленського в уряді.

За словами Геруса, Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення, але це має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. «Це буде комплексний план, що складатиметься з: зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів; демонополізації енергетичних ринків; збільшення видобутку газу та залучення для цього іноземних інвесторів; перегляд правил надання субсидій; термомодернізація житлового фонду», - написав Герус.

Герус ще раз підтвердив, що «питання тарифів, безумовно, у фокусі уваги». «Звичайно, я багато із цих пунктів говорив і у живому інтерв’ю, але у заголовки/новини це не потрапило. Хто ще новий у політиці, вчіться краще на моїх помилках», - написав представник Зеленського в уряді.

Як повідомлялося, представник президента в Кабміні: Зеленський напряму не обіцяв зниження тарифів.

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