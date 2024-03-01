Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині

Російські власники прагнуть продати активи «Роснєфті» в Німеччині до вересня 2024 року

Російський нафтовий гігант «Роснєфть» починає продаж своїх німецьких активів, прагнучи завершити процес до вересня. Про це повідомляє Reuters.

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Після вторгнення Росії в Україну, Німеччина передала активи «Роснєфті», в тому числі головний берлінський нафтопереробний завод ПХК, під опіку уряду у вересні 2022 року.

Після цього опікунство було продовжене. Нинішня опіка над німецькими активами «Роснєфті» закінчується 10 березня, а термін нової опіки встановлений ще на шість місяців, через що російські власники прагнуть продати активи до вересня 2024 року.

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Російські ЗМІ оцінюють активи «Роснєфті» в Німеччині приблизно в $7 млрд.

Російська державна компанія «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54% акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.

Як повідомила пресслужба, представник міністерства економіки Німеччини відвідає завод 8 березня і пояснить його працівникам подальші кроки.

Нагадаємо, Берлін розпочав процес націоналізації німецької «дочки» російської «Роснафти». Влада Німеччини восени 2022 року тимчасово перевела компанію під зовнішнє управління для забезпечення надійності роботи, тепер ці заходи вважаються недостатніми.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжила зовнішнє управління активами «дочок» Роснафти» до березня 2024 року. Влада ФРН ухвалила таке рішення щодо Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH з метою забезпечення енергопостачання.

До слова, у Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчина – Івана, який обіймав керівну посаду у компанії.