Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині
Нинішня опіка над німецькими активами «Роснєфті» закінчується 10 березня
фото з відкритих джерел

Російські власники прагнуть продати активи «Роснєфті» в Німеччині до вересня 2024 року

Російський нафтовий гігант «Роснєфть» починає продаж своїх німецьких активів, прагнучи завершити процес до вересня. Про це повідомляє Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну, Німеччина передала активи «Роснєфті», в тому числі головний берлінський нафтопереробний завод ПХК, під опіку уряду у вересні 2022 року.

Після цього опікунство було продовжене. Нинішня опіка над німецькими активами «Роснєфті» закінчується 10 березня, а термін нової опіки встановлений ще на шість місяців, через що російські власники прагнуть продати активи до вересня 2024 року.

Російські ЗМІ оцінюють активи «Роснєфті» в Німеччині приблизно в $7 млрд.

Російська державна компанія «Роснєфть» володіє мажоритарним пакетом акцій бранденбурзького нафтопереробного заводу PCK у Шведті. Близько 54% акцій наразі перебувають під контролем федерального уряду – у так званій довірчій адміністрації.

Як повідомила пресслужба, представник міністерства економіки Німеччини відвідає завод 8 березня і пояснить його працівникам подальші кроки.

Нагадаємо, Берлін розпочав процес націоналізації німецької «дочки» російської «Роснафти». Влада Німеччини восени 2022 року тимчасово перевела компанію під зовнішнє управління для забезпечення надійності роботи, тепер ці заходи вважаються недостатніми.

Раніше повідомлялося, що Німеччина продовжила зовнішнє управління активами «дочок» Роснафти» до березня 2024 року. Влада ФРН ухвалила таке рішення щодо Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH з метою забезпечення енергопостачання.

До слова, у Росії знайдено мертвим сина голови найбільшої нафтогазової компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчина –  Івана, який обіймав керівну посаду у компанії.

Теги: нафта Німеччина бізнес росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Узурпатору залишається тільки вирішити, скільки голосів він збирається отримати на чергових «виборах» самого себе»
У Путіна закінчився термін придатності. Чи похитнеться трон «царя»?
Сьогодні, 07:02
Міносвіти та шкільна інспекція хочуть встановити чи є у закладах освіти булінґ щодо іноземних учнів
Українських учнів у Чехії чекатиме перевірка: подробиці
Вчора, 09:47
Біженці у Німеччині займатимуться прибиранням тротуарів
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
28 лютого, 08:30
Людство знову підходить до краю прірви?
Світ приречений, якщо ним і далі будуть керувати нелюди
24 лютого, 14:00
Ліжко в квартирі, яке вирішили забрати російські військові
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
23 лютого, 10:22
США попереджають низку країн, що Росія може цього року вивести на орбіту ядерну зброю
Нова космічна ядерна зброя Путіна: США звернулись до Індії та Китаю
23 лютого, 08:54
Із 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті
Нацбанк уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні
21 лютого, 09:24
«Газпром» є частиною російської армії
Як російський «Газпром» підкупляв німецьких політиків: нове розслідування
12 лютого, 10:21
Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
7 лютого, 22:02

Бізнес

Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині
Найбільша нафтогазова компанія РФ продає активи в Німеччині
У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії
У 2023 році група Favbet сплатила в Україні 2,7 млрд грн податків та збільшила обсяги підтримки армії
«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей
«Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей
Шлях України до торгівлі викидами має бути поетапним та потребує часу – аналіз ЕВА
Шлях України до торгівлі викидами має бути поетапним та потребує часу – аналіз ЕВА
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
«Укрзалізниця» обіцяє почати продаж металобрухту найближчим часом – заява компанії
«Укрзалізниця» обіцяє почати продаж металобрухту найближчим часом – заява компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
54K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
29K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
11K
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
5145
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів

Новини

Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Сьогодні, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Сьогодні, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Сьогодні, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Сьогодні, 00:00
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
Вчора, 21:05
Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Вчора, 12:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua