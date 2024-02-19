Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн
Капітальний ремонт в криворізькій школі має бути завершено до кінця 2025 року
фото ілюстративне

Багато позицій в тендері вказані зі значним перевищенням вартості

У школі №89 у Кривому Розі зроблять капітальний ремонт на загальну суму у 160 млн грн, причому у тендері вказана закупівля тримачів для туалетної щітки по 4 084 грн/од. Про це йдеться у тендері в системі «Прозорро».

Зазначається, що до кінця 2025 року в гімназії №89 «Потенціал» відремонтують опалення, вентиляцію, кондиціювання, освітлення, водопостачання, відеоспостереження, пожежну та охоронну сигналізації, блискавкозахист, огорожу, систему керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення і покажчиків напрямку рухів, озеленять і благоустроять територію.

У тендері зазначено, що металопластикові вікна із двокамерним склопакетом 4i-10-4M1-10-4i та захисною сіткою обійдуться по 8 640 грн/кв. м. У грудні КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської облради замовляло металопластикові вікна по 3 480 грн/кв. м із москітними сітками по 278 грн/кв. м. (на 57% дешевше). У київських магазинах вікна з таким склопакетом зараз пропонують по 2774 грн за квадратний метр з урахуванням знижки, або 3467 грн без знижки.

Три тримачі для туалетної щітки серії Lehnen Evolution L31031001 врахували по 4 084 грн/од, тоді як в магазині він коштує 3091 грн. Кабель ВВГнгд 5х4,0 врахували по 173 грн/м, проте великий постачальник «Укрпровід» у січневому прайс-листі пропонує його по 97 грн/м (на 44% дешевше). Один із продавців на майданчику сайту «Епіцентру» продає такий кабель по 137 грн/м з урахуванням знижки (на 20% дешевше).

Фарбу латексну Ceresit IN 52 Standart врахували по 276 грн/л, тоді як «Епіцентр» продає її по 230 грн/л (на 17% дешевше). Фарбу Ceresit IN 56 Standart врахували по 426 грн/м, а в «Епіцентрі» її можна купити по 321 грн/л (на 25% дешевше). Клей Ceresit CM 117 врахували по 28 грн/кг, тоді як компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» продає його по 23 грн/кг (на 18% дешевше).

Озеленення території зокрема передбачає висадку 8 400 кущів троянд на суму 1,2 млн грн.

Видання «Наші гроші» зазначає, що департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 8 лютого за результатами тендеру замовив капітальний ремонт школи №89 ТОВ «Будівельна група «Альфабуд». У 2021 році «Альфабуд» вже починав ремонт цієї школи на 117 млн грн, однак в січні 2024 року той договір розірвали у зв’язку з істотною зміною обставин, оплативши 40 млн грн. За кілька днів до цього замовник оголосив нинішні торги очікуваною вартістю 174 млн грн. Усього з 2020 року фірма отримала тендерів на 1,26 млрд грн, найбільше – в нинішнього замовника.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує співпрацю з правоохоронними органами, щоб ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, та одночасно запроваджує нову архітектуру закупівель відповідно до стандартів країн НАТО.

Теги: школа гроші ремонт Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Гринкевич прокоментував у Печерському райсуді Києва звинувачення щодо неякісного одягу для ЗСУ
Син Гринкевича заперечує звинувачення в неякісних закупівлях для ЗСУ
22 сiчня, 22:17
Ярош зазначив, що окрім виплат військовозобов’язаних чоловіків за кордоном треба позбавити й громадянства України
«Боягузів треба позбавити усіх виплат». Ярош звернувся до чоловіків призовного віку за кордоном
29 сiчня, 13:22
Професор Гриценко трактує вимоги Віктора Орбана та Петера Сійярто як грубий шантаж, що не має нічого спільного зі здоровим глуздом!
Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними? культурний фронт
28 сiчня, 10:00
Президент країни-агресора на російському форумі
«Молока нет, но тундра тебя очень любит». Пропаганда влаштувала шоу для диктатора
23 сiчня, 18:22
Міністр оборони США Ллойд Остін
Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України
24 сiчня, 23:10
Військовий намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини
Незаконно нарахував дружині 20 млн грн: ДБР на Київщині викрило військового
1 лютого, 16:08
Учасники злочинної групи можуть отримати покарання до 9 років позбавлення волі
Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам
31 сiчня, 08:45
Усі 27 національних лідерів блоку зустрічаються у Брюсселі 1 лютого
У Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради щодо України
1 лютого, 11:36
У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи
3 лютого, 02:30

Наука та освіта

У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн
У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн
Викладач Київського університету, батько відомої журналістки отримав догану за сексизм
Викладач Київського університету, батько відомої журналістки отримав догану за сексизм
У Запоріжжі влада відкриє підземні школи
У Запоріжжі влада відкриє підземні школи
Уряд погодив об'єднання трьох вишів у Києві, Харкові та Львові
Уряд погодив об'єднання трьох вишів у Києві, Харкові та Львові
Ваучери на освіту: скільки українців почали навчання у 2024 році та які професії обрали
Ваучери на освіту: скільки українців почали навчання у 2024 році та які професії обрали
Чверть українських школярів хотіли б переїхати за кордон – дослідження
Чверть українських школярів хотіли б переїхати за кордон – дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
37K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
34K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
27K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
23K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
21K
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua