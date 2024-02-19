У Кривому Розі в школі, яку ремонтують на 160 млн, з’являться йоржики по 4 тис грн

Багато позицій в тендері вказані зі значним перевищенням вартості

У школі №89 у Кривому Розі зроблять капітальний ремонт на загальну суму у 160 млн грн, причому у тендері вказана закупівля тримачів для туалетної щітки по 4 084 грн/од. Про це йдеться у тендері в системі «Прозорро».

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Зазначається, що до кінця 2025 року в гімназії №89 «Потенціал» відремонтують опалення, вентиляцію, кондиціювання, освітлення, водопостачання, відеоспостереження, пожежну та охоронну сигналізації, блискавкозахист, огорожу, систему керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення і покажчиків напрямку рухів, озеленять і благоустроять територію.

У тендері зазначено, що металопластикові вікна із двокамерним склопакетом 4i-10-4M1-10-4i та захисною сіткою обійдуться по 8 640 грн/кв. м. У грудні КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської облради замовляло металопластикові вікна по 3 480 грн/кв. м із москітними сітками по 278 грн/кв. м. (на 57% дешевше). У київських магазинах вікна з таким склопакетом зараз пропонують по 2774 грн за квадратний метр з урахуванням знижки, або 3467 грн без знижки.

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Три тримачі для туалетної щітки серії Lehnen Evolution L31031001 врахували по 4 084 грн/од, тоді як в магазині він коштує 3091 грн. Кабель ВВГнгд 5х4,0 врахували по 173 грн/м, проте великий постачальник «Укрпровід» у січневому прайс-листі пропонує його по 97 грн/м (на 44% дешевше). Один із продавців на майданчику сайту «Епіцентру» продає такий кабель по 137 грн/м з урахуванням знижки (на 20% дешевше).

Фарбу латексну Ceresit IN 52 Standart врахували по 276 грн/л, тоді як «Епіцентр» продає її по 230 грн/л (на 17% дешевше). Фарбу Ceresit IN 56 Standart врахували по 426 грн/м, а в «Епіцентрі» її можна купити по 321 грн/л (на 25% дешевше). Клей Ceresit CM 117 врахували по 28 грн/кг, тоді як компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» продає його по 23 грн/кг (на 18% дешевше).

Озеленення території зокрема передбачає висадку 8 400 кущів троянд на суму 1,2 млн грн.

Видання «Наші гроші» зазначає, що департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 8 лютого за результатами тендеру замовив капітальний ремонт школи №89 ТОВ «Будівельна група «Альфабуд». У 2021 році «Альфабуд» вже починав ремонт цієї школи на 117 млн грн, однак в січні 2024 року той договір розірвали у зв’язку з істотною зміною обставин, оплативши 40 млн грн. За кілька днів до цього замовник оголосив нинішні торги очікуваною вартістю 174 млн грн. Усього з 2020 року фірма отримала тендерів на 1,26 млрд грн, найбільше – в нинішнього замовника.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує співпрацю з правоохоронними органами, щоб ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, та одночасно запроваджує нову архітектуру закупівель відповідно до стандартів країн НАТО.