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ЄС може використати активи РФ на закупівлю зброї для України – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС може використати активи РФ на закупівлю зброї для України – ЗМІ
Надприбутки заморожених російських активів можуть витратити на зброю для України
фото з відкритих джерел

Офіційна пропозиція щодо закупівлі озброєння для України може надійти протягом двох тижнів

Європейська комісія протягом двох тижнів може подати офіційну пропозицію щодо використання надприбутків заморожених російських активів. Про це повідомляє Euractiv.

Це може статися після того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати ці гроші на закупівлі військового обладнання для України.

«Після затримок та відтермінувань європейські союзники України поспішають зібрати фінансові та промислові ресурси для забезпечення українців необхідними артилерійськими боєприпасами», – йдеться в статті.

Видання вказує на «несподіваний крок» з боку президента Європейської комісії, яка днями заявила, що «настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України».

«За словами людей, знайомих з перебігом дискусій, виконавча влада ЄС може подати офіційну пропозицію протягом двох тижнів», – вказує видання. Також очікується, що представники міністерств оборони та закордонних справ більш ніж 20 країн зустрінуться цього тижня у Парижі, щоб обговорити свою підтримку України.

Варто додати, що Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Близько $200 млрд із них зберігаються в Європі, переважно в бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.

Нагадаємо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. 

До слова, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. 

Як повідомлялося, Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. 

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Теги: гроші Єврокомісія озброєння Україна росія

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