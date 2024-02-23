Нацбанк випустив пам'ятну банкноту, присвячену об'єднанню проти агресії РФ

Банкнота присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності

Придбати пам’ятну банкноту можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку з 7 березня

У п'ятницю, 23 лютого, введено у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Про це повідомляє Національний банк України.

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Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

фото: Нацбанк

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» номіналом 50 грн має серію ЄС з номерами 0000001−0300000 та підпис голови Нацбанку Андрія Пишного. Розмір банкноти – 80×165 мм.

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Ця банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів. Водночас її тираж обмежений, він становить 300 тисяч штук. Вона буде продаватися в сувенірній упаковці.

На лицьовому боці банкноти в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

фото: Нацбанк

«Основне зображення зворотного боку пам’ятної банкноти – символічна композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба – символу української держави», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Придбати пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку з 7 березня 2024 року. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 150 тисяч шт. пам’ятних банкнот.

Нагадаємо, компанія «Укрпошта» до 10-річчя війни з Росією та до другої річниці повномасштабного вторгнення підготувала спеціальний поштовий блок «І буде весна!»