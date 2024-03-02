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Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
Канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм має надію, що Україна найближчими місяцями отримає далекобійну зброю
фото: mil.in.ua

Канцлер естонського оборонного відомства вважає, що Київ отримає далекобійне озброєння в найближчі пару місяців

На Україну чекає важкий період у війні, допоки підтримка Заходу не дасть змоги знайти їй «рівновагу в цій битві на виживання». Про це заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, передає err.ee.

Посадовець виразив надію, що найближчими місяцями Європа передасть Україні далекобійне озброєння.

«Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще більш дивними. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку», – прогнозує Сальм.

Нагадаємо, що чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. 

До слова, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав Україні два гелікоптери, які були куплені у Росії. 

Як повідомлялося, Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. 

Теги: Естонія Україна війна озброєння

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