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Шмигаль разом з міністрами сьогодні прибудуть до українсько-польського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль разом з міністрами сьогодні прибудуть до українсько-польського кордону
Зеленський заявив, що Україна розробила рішення та кроки щодо проблеми блокади кордону
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу приїдуть на кордон з Польщею

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів сьогодні, 23 лютого, приїде на українсько-польський кордон. Там можуть відбутися переговори щодо протестів польських фермерів, які заблокували пункти пропуску. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

«Наш прем'єр-міністр разом із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби – ця група на чолі з прем'єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення», – наголосив Зеленський.

За словами президента, завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки буде друга річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в нашу країну.

Глава держави нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону і вже розроблено рішення та кроки.

«Чи буде польська сторона – мені це невідомо», – додав Зеленський.

Президент подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні.

«Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб розв'язувати це питання», – заявив глава держави.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський звернувся до уряду та президента Польщі Анджея Дуди на фоні польських протестів. Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський зауважив, що готовий бути на кордоні поруч з українськими урядовцями.

Як повідомлялося, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою. Однак  зустріч на кордоні, яку пропонував президент України Володимир Зеленський «не найбезпечніша» і краще було б зустрітися в іншому місці.

До відома, нардеп Олег Дунда анонсував візит Дуди до Києва 23 лютого.

Теги: Польща Денис Шмигаль міністр кордон Володимир Зеленський

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