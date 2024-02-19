У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах
Передбачається відкриття однієї штатної консульської установи України та п'яти позаштатних консульських установ
Згідно з Планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.
Зазначається, що передбачається відкрити одну штатну консульську установу України та п'ять позаштатних консульських установ.
У грудні минулого року Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення Президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.
До слова, Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві. Таке рішення пояснили «відповіддю на аналогічні дії київської влади».
Нагадаємо, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік. Він, зокрема, передбачає:
- створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості;
- створення Єдиного державного реєстру ветеранів і будівництво Національного військового меморіального кладовища;
- реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським освітянам;
- реформу соціальної сфери для формування спроможності людини, а не залежності її від держави;
- запуск «Дія.Офіс» для державних службовців та освітнього застосунку «Мрія»;
- продовження медичної реформи з акцентом на реабілітацію та психологічну допомогу;
- створення держпідприємства «Агенція оборонних технологій»; упровадження механізму заохочення викривачів із числа військовослужбовців.
Як раніше повідомлялось, відповідно до Плану дій уряду один з основних пріоритетів держави – обороноздатність. Зокрема, у ньому йдеться про запуск програми «Український щит». Серед важливих завдань обороноздатності – локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки. Створення спеціального режиму для підприємств ВПК, пільги та державні гарантії. Уряд також планує гуманітарне розмінування.
Загалом План уряду передбачає виконання 450 завдань.
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