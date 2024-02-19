Головна Світ Політика
search button user button menu button

У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах

Христина Петренко
glavcom.ua
У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах
Відкриття посольств передбачені Планом дій уряду на 2024 рік
фото ілюстративне

Передбачається відкриття однієї штатної консульської установи України та п'яти позаштатних консульських установ

Згідно з Планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.

Зазначається, що передбачається відкрити одну штатну консульську установу України та п'ять позаштатних консульських установ.

У грудні минулого року Україна започаткувала діяльність українського посольства в Аккрі, столиці Гани. Відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення Президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

До слова, Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві. Таке рішення пояснили «відповіддю на аналогічні дії київської влади».

Нагадаємо, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік. Він, зокрема, передбачає:

  • створення спецрежиму для підприємств оборонної промисловості;
  • створення Єдиного державного реєстру ветеранів і будівництво Національного військового меморіального кладовища;
  • реформу вищої освіти та збільшення на 21% виплат українським освітянам;
  • реформу соціальної сфери для формування спроможності людини, а не залежності її від держави;
  • запуск «Дія.Офіс» для державних службовців та освітнього застосунку «Мрія»;
  • продовження медичної реформи з акцентом на реабілітацію та психологічну допомогу;
  • створення держпідприємства «Агенція оборонних технологій»; упровадження механізму заохочення викривачів із числа військовослужбовців.

Як раніше повідомлялось, відповідно до Плану дій уряду один з основних пріоритетів держави – обороноздатність. Зокрема, у ньому йдеться про запуск програми «Український щит». Серед важливих завдань обороноздатності – локалізація виробництва та ремонту зброї і техніки. Створення спеціального режиму для підприємств ВПК, пільги та державні гарантії. Уряд також планує гуманітарне розмінування.

Загалом План уряду передбачає виконання 450 завдань.

Читайте також: Чи складає посольство України в Британії списки чоловіків для мобілізації? Відповідь дипломата
Теги: Україна Філіппіни посольство Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна тримається завдяки міжнародній допомозі
Ключовий фактор, що забезпечив стабільність економіки України минулого року
3 лютого, 15:54
Російський диктатор вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення в Україну
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
13 лютого, 10:31
Мережко наголосив, що Конституція України не забороняє множинне громадянство
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн
25 сiчня, 17:50
На думку Павела, потрібно буде реалістично визнати, що Трамп бачить багато речей по-іншому
Президент Чехії попередив Європу про наслідки ймовірної перемоги Трампа у виборах
30 сiчня, 16:08
Перекладачки нацвідбору жестовою мовою Катерина Заботкіна (ліворуч) та Ольга Буназів
«Нічого не зрозуміли». Українське товариство глухих відреагувало на переклад нацвідбору Євробачення
6 лютого, 15:41
Міністр оборони США Ллойд Остін
Глава Пентагону скасував поїздку у Брюссель через госпіталізацію
13 лютого, 03:10
Японія виділить Україні понад $106 млн на відбудову
Японія виділить Україні понад $106 млн на відбудову
11 лютого, 16:07
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій: ЗСУ оцінили загрозу
17 лютого, 11:19
За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США
Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови
17 лютого, 17:50

Політика

Напередодні «виборів президента» на окупованих територіях проводиться побудинковий обхід
Напередодні «виборів президента» на окупованих територіях проводиться побудинковий обхід
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
«Ми знаємо, через що Путін убив Олексія». Дружина Навального записала звернення
«Ми знаємо, через що Путін убив Олексія». Дружина Навального записала звернення
Розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України
Розвідка повідомила, навіщо Кремль відправив спецзагони на окуповані території України
У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах
У цьому році Україна планує відкрити посольства у шести країнах
Боррель анонсував санкції проти Кремля за смерть Навального
Боррель анонсував санкції проти Кремля за смерть Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
38K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
26K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
23K
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів
21K
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх
18K
Японія зробила заяву щодо підтримки України

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua