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Російські олігархи програли суду Британії у справі заморожених активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські олігархи програли суду Британії у справі заморожених активів
Швідлер став першою людиною з тих, проти кого запровадили британські санкції та заморожування активів
фото з відкритих джерел

Швідлер та Науменко програли спробу скасувати замороження активів у британському Апеляційному суді

Мільярдер і близький партнер російського олігарха Романа Абрамовича, співвласник Evraz Євген Швідлер програв апеляцію щодо оскарження режиму санкцій Великої Британії, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, російський олігарх Сергій Науменко також програв апеляцію у зв'язку з арештом його яхти. Про це повідомляє Bloomberg.

Швідлер, якого називають «правою рукою» Абрамовича, програв спробу скасувати замороження активів у британському Апеляційному суді.

Російський мільярдер стверджував, що зіткнувся із серйозними труднощами після того, як Сполучене Королівство конфіскувало його приватні літаки. Швідлер також відкинув припущення, що він був близькою довіреною особою президента Росії Володимира Путіна.

Швідлер став першою людиною з тих, проти кого запровадили британські санкції та заморожування активів, яка вирішила оскаржити їх у суді. Швідлер стверджував, що Путіна роками в очі не бачив, вплинути на нього ніяк не може, а російського бізнесу давно позбувся.

Ще у серпні «права рука» Абрамовича вирішив оскаржити в суді введені проти нього британські санкції та програв справу.

Інший російський олігарх Сергій Науменко також програв апеляцію у зв'язку з арештом його супер’яхти Phi вартістю $50 млн у лондонському Кенері-Ворф.

«Сьогоднішнє рішення ще раз підтверджує наше рішення арештувати супер’яхту Phi. Ми продовжимо діяти там, де необхідно, щоб розправитися з тими, хто отримує вигоду від режиму Путіна та незаконної війни в Україні», – сказав речник департаменту транспорту.

Як повідомлялося, Велика Британія включила Швідлера в список санкцій у березні 2022 року через зв'язки з Абрамовичем і російськими компаніями «Сибнефть» і «Євраз», а також через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Швідлер, який є громадянином США і Великої Британії зі статком $1,6 млрд, просив визнати санкції проти нього незаконними і зняти арешт з активів, включаючи два літаки, які вже півтора року знаходяться в ангарі лондонського аеропорту.

В той же період Британія заарештувала супер’яхту Phi у своїх водах у межах санкцій проти Росії.

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Теги: олігархи росія Велика Британія суд

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