Прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року

Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня

Мінцифри з наступного тижня запустить бета-тестування послуги у «Дії»

Для отримання виплати вакцинованим українцям у рамках програми «єПідтримка» ще в 2021 році необхідно подати заявку в системі «Дія» до 29 грудня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 9 грудня.

«Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку в «Дії» з 19 до 29 грудня цього року», – сказав очільник уряду. Прем’єр зазначив, що Мінцифри з наступного тижня запустить бета-тестування цієї послуги у «Дії».

Напередодні Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Отже, закон передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету на 10,2 млрд грн (надходження по загальному фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів).

8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою «Надання допомоги в рамках програми «єПідтримка».

За цією програмою обсяг видатків збільшили на 5 млрд грн (у 1 читанні йшлося не про 8, а про 3 млрд грн).

Уряду доручили затвердити порядок надання допомоги в рамках програми «єПідтримка», її розмір та вимоги до суб'єктів. А також - прийняти у триденний строк з дня набрання чинності закону нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.

Із зазначених 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн передбачено на збільшення видатків загального фонду за програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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