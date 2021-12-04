В уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»
Програма «єПідтримка» стартує 19 грудня
Гроші в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять банків
Кошти в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять українських банків. Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає «Слово і діло».
За її словами, кількість банків буде збільшуватись.
«Ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – заявила Новікова.
Вона уточнила, що відкриття рахунків банками для одержувачів допомоги за програмою буде безплатним, без будь-яких комісій.
Вона також нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом чотирьох місяців після отримання.
Нагадаємо, Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.
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