В уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»

Гроші в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять банків

Кошти в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять українських банків. Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає «Слово і діло».

За її словами, кількість банків буде збільшуватись.

«Ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – заявила Новікова.

Вона уточнила, що відкриття рахунків банками для одержувачів допомоги за програмою буде безплатним, без будь-яких комісій.

Вона також нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом чотирьох місяців після отримання.

Нагадаємо, Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.