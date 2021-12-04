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    Економіка та фінанси

    В уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»

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    Програма &laquo;єПідтримка&raquo; стартує 19 грудня - В уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»

    Програма «єПідтримка» стартує 19 грудня

    Фото з відкритих джерел

    Гроші в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять банків

    Кошти в рамках програми «єПідтримка» наразі погодилися виплачувати п'ять українських банків. Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, передає «Слово і діло».

    За її словами, кількість банків буде збільшуватись.

    «Ми активно проводимо консультації з усіма банками, які працюють в Україні, з метою їх долучення до програми», – заявила Новікова.

    Вона уточнила, що відкриття рахунків банками для одержувачів допомоги за програмою буде безплатним, без будь-яких комісій.

    Вона також нагадала, що старт програми – 19 грудня. Грошима можна буде скористатися протягом чотирьох місяців після отримання.

    Нагадаємо, Мінекономіки планує розширити перелік послуг, якими зможуть скористатися українці, які матимуть тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

    У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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    Теги: гроші Мінекономіки смерть щеплення
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    В уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу»