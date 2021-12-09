МОЗ назвав області, які показують найгірші темпи Covid-вакцинації

Невтішні темпи вакцинації фіксують у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях

З початку кампанії вакцинації вже 45% дорослих українців отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу

Одразу у чотирьох регіонах України спостерігається найгірша ситуація з вакцинацією від коронавірусу Covid-19. Про це сьогодні сказав на брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, з початку кампанії вакцинації вже 45% дорослих українців отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу, а 39% завершили курс імунізації.

«Водночас невтішні темпи вакцинації фіксуємо у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ці регіони – антилідери з охоплення вакцинацією серед дорослого населення», – сказав Кузін.

Головний санлікар відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

Нагадаємо, в Україні вже ввели понад 26 млн доз вакцин від Covid-19. Тільки минулої доби зробили майже 180 тисяч щеплень.

До слова, три дози Pfizer нейтралізують штам «Омікрон», запевняють розробники вакцини.

Раніше цього тижня дослідження показало, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу «Омікрон», ніж від початкового варіанту Covid-19.

Як відомо, медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні.

До слова, ВООЗ допускає, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.

Тим часом епідеміологиня розповіла, у чому найбільша небезпека «Омікрону».