Президент Національної асоціації дорожників про світовий досвід будівництва доріг: великі об’єкти будують великі компанії



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Нові прозорі правила роботи на ринку дорожнього будівництва не призведуть до монополізації галузі, - Сиротинський

Дорожники про критику нових тендерних правил: страшилка від тих, хто звик ловити рибку в каламутній воді

Нова методика підготовки до тендерів із дорожнього будівництва, яку розробив «Укравтодор», враховує світовий досвід проведення таких закупівель, а також мінімізує ризики прописування умов тендеру під конкретні компанії. Про це в інтерв’ю «ZN.ua» розповів президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

Він підкреслив, що нові прозорі правила роботи на ринку дорожнього будівництва не призведуть до монополізації галузі, як про це заявляють опоненти ініціативи.

«Монополізація - це страшилка від тих, хто звик ловити рибку в мутній водичці та представляє інтереси тих самих «тендерних тролів» (компанія, яка подає багато скарг до АМКУ щодо тендеру – ред.). …Світовий досвід показує: великі компанії будують великі відповідальні об’єкти. Ніхто не допустить зводити транс’європейський автобан на 8 смуг компанію, створену позавчора зі статутним капіталом у 3 тисячі євро, та ще й фігурантів кримінальних проваджень про фінансування тероризму. У нас же таких випадків сотні», - підкреслив Сиротинський.

При цьому він додав, що асоціація підтримує усіх національних виробників незалежно від наявності у них досвіду й технічних ресурсів, тому що зацікавлена в конкуренції і появі якомога більшої кількості потужних гравців. «Роботи на ринку вистачить для всіх. Порівняйте - минулого року весь дорожній бюджет становив заледве 25–30 млрд грн, а цьогоріч - тільки на регіональні дороги буде виділено понад 20 млрд грн», - відзначив експерт.

Одним із прикладів, де такий підхід працює, він назвав Італію, де на державному рівні встановлено розподіл компаній, які мають право брати участь у таких торгах. «На державному рівні визначено орган з сертифікації, який видає сертифікати (Кваліфікація SOA), необхідні для підтвердження здатності компанії конкурувати та виконувати громадські роботи на суму, що перевищує 150 тисяч євро. Кваліфікація SOA діє протягом 5 років і уповноважує компанію будівельного сектору проходити постійну перевірку на відповідність вимогам конкурувати на публічних тендерах, поділених на категорії і рейтинги. Рейтинги, яких 10 - це фактично розподіл за вартісним показникам, обсягам робіт від до 260 тис. до понад 15,5 млн євро. Тому, Укравтодор напевно вирішив не вигадувати велосипед, а проаналізував світову практику», - додав Сиротинський.

Крім того, за його словами, з’явиться прийнятий в світі принцип «проектування-будівництво-обслуговування», коли всі роботи, починаючи з проектування, будівництва та експлуатації буде виконувати одна організація.

«Такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики і загальні витрати як на власне ремонт / будівництво, так і на подальше гарантійне обслуговування. За такою моделлю реалізуються проекти Міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, СІБ) у європейських країнах, у тому числі, і в Україні. Але, на жаль, процедура не імплементована у вітчизняне законодавство», - підкреслив президент НАДУ.