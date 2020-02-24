Комунальники звітують, що підтоплень у Києві немає (фото)



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Дорожники очистили зливостоки від сміття Фото: Київавтодор

У Київавтодорі стверджують, що локальні підтоплення оперативно ліквідували

Гідрослужби шляхово-експлуатаційних управлінь Києва упродовж останніх днів працюють у посиленому режимі. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Як зазначають дорожники, завчасно, перед початком опадів, спецтехніка виїхала на найпроблемніші ділянки. Зокрема, на дороги поруч зі станцією метро «Лівобережна», тунель біля станції метро «Дорогожичі».

Підтоплення цих проблемних місць вдалось попередити.

Локальні підтоплення оперативно ліквідували, заявили в Київавтодорі.

Як повідомляв «Главком», у ніч на понеділок, 24 лютого, у Києві розпочався сильний дощ, який вранці перейшов у мокрий сніг.

У зв’язку з цим на багатьох вулицях Києва утворилися великі калюжі, подекуди цілі озера.