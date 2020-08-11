Прозорий механізм списання боргів за газ збереже 100 тис. робочих місць - Федерація роботодавців



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Станом на 1 серпня 2020 року взаємні неплатежі за газ між усіма учасниками ринку газу перевищила 114 млрд грн

Системне та виважене рішення боргової кризи, запропоноване у законопроекті 3800-1, дозволить фінансово оздоровити сотні підприємств теплокомуненерго державної та комунальної власності, та зберегти близько 100 тис робочих місць. Федерація роботодавців України, разом із Асоціаціями міст України, Укртеплокомунєнерго та УкрТЕЦ пропонують на початку вересня провести громадські слухання законопроекту 3800-1 та прискорити його винесення на затвердження Верховною Радою.

Станом на 1 серпня 2020 року взаємні неплатежі за газ між усіма учасниками ринку газу перевищила 114 млрд грн. Більше половини з них припадає на підприємства теплокомуненерго державної та комунальної власності - відзначили на круглому столі «Боргова кризи тепловиків: бути чи опалювального сезону?», який відбувся 11 серпня 2020 року в Києві.

За даними Федерації роботодавців України, асоціацій Укртеплокомуненерго і УкрТЕЦ, масштабний боргова криза спровокована дискримінаційними регуляторними рішеннями органів державної влади, прийнятими протягом останніх п'яти років.

«Зараз ситуації ускладнилася тим, що кошти, отримані від населення за надані послуги, тут же списують на погашення боргів за газ. У той час як тарифи на тепло нижче собівартості, тому коштів не вистачає на ремонти, необхідні перед опалювальним періодом. І в цей же час Нафтогаз виставляє пені і штрафи за минулі борги – але нам заборонено застосовувати такі санкції до неплатників», - сказав глава Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук.

На думку учасників круглого столу, штучно створена заборгованість за газ може дестабілізувати роботу теплокомуненерго та ринку газу як в разі зростання цін на газ, який очікується з початком опалювального періоду, так і в разі погіршення ситуації з епідемією COVID19. Вони відзначили, що не можна виставляти такі борги за газ для погашення за рахунок звичайних споживачів. «Українці не повинні платити зі своєї кишені за прорахунки і помилки органів влади, через які виникла заборгованість», - зазначив заступник директора Асоціації міст України Ярослав Рябошук.

«Є комплексне і прозоре вирішення проблеми, запропоноване авторами законопроекту про списання штучних боргів за газ. Таким чином галузі фінансово оздоровляться, що стане першим кроком до поліпшення їх інвестиційної привабливості та збереженню робочих місць - а тут зайнято 100 тисяч фахівців », - сказав генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

За результатами круглого столу учасники підписали лист до Верховної Ради, профільним комітетам парламенту зі зверненням провести на початку вересня публічні громадські слухання і прискорити винесення законопроекту 3800-1 на затвердження.

Раніше повідомлялося, що Асоціація газового ринку України підтримала механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ, запропонований в законопроекті 3800-1. Було відзначено, що такі заходи поряд з твердженням економічно обґрунтованих тарифів, забезпечать економічну стабільність як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.