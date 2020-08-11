На Сумщині виробники тепла заборгували понад 16 млн грн за доставку газу



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Тариф на послугу розподілу газу «Сумигаз» передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані

Станом на початок серпня за розподіл газу боргують 15 з 46 виробників тепла. Мова про підприємства, які мають взимку забезпечувати теплом понад 150 тис. домогосподарств та 274 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

Теплопостачальні компанії Білопільського району за розподіл газу заборгували 190,9 тис. грн, Конотопського – 1,9 млн грн, Охтирського – 6,1 млн грн., Роменського – 597,6 тис. грн, Шостинського – 3,9 млн грн, міста Суми – 4,2 млн грн.

Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження.

АТ «Сумигаз» не продає газ та не отримує кошти за нього. А тариф на послугу розподілу газу компанія передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані, функціонування аварійно-диспетчерських і експлуатаційних служб, а також служб, які щоденно контролюють роботу газорозподільчої системи по всій території Сумської області.

Окрім того, що незадовільний стан розрахунків може значно вплинути на підготовку газового господарства Сумщини до осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної доставки газу до всіх споживачів регіону. Відповідно до законодавства, АТ «Сумигаз» не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди.