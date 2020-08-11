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    Економіка та фінанси

    На Сумщині виробники тепла заборгували понад 16 млн грн за доставку газу

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    На Сумщині виробники тепла заборгували понад 16 млн грн за доставку газу

    Тариф на послугу розподілу газу «Сумигаз» передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані

    Станом на початок серпня за розподіл газу боргують 15 з 46 виробників тепла. Мова про підприємства, які мають взимку забезпечувати теплом понад 150 тис. домогосподарств та 274 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та інші установи.

    Теплопостачальні компанії Білопільського району за розподіл газу заборгували 190,9 тис. грн, Конотопського – 1,9 млн грн, Охтирського – 6,1 млн грн., Роменського – 597,6 тис. грн, Шостинського – 3,9 млн грн, міста Суми – 4,2 млн грн.

    Напередодні осінньо-зимового періоду заборгованість теплових організацій за доставку газу ставить під загрозу не лише сам початок опалювального сезону підприємствами ТКЕ, а й підготовку газових мереж до найбільшого сезонного навантаження.

    АТ «Сумигаз» не продає газ та не отримує кошти за нього. А тариф на послугу розподілу газу компанія передусім спрямовує на утримання та модернізацію газових мереж у належному стані, функціонування аварійно-диспетчерських і експлуатаційних служб, а також служб, які щоденно контролюють роботу газорозподільчої системи по всій території Сумської області.

    Окрім того, що незадовільний стан розрахунків може значно вплинути на підготовку газового господарства Сумщини до осінньо-зимового періоду та забезпечення безперебійної доставки газу до всіх споживачів регіону. Відповідно до законодавства, АТ «Сумигаз» не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальним підприємствам, які мають заборгованість за попередні періоди.

    Суми газ
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