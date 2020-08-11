Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу



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Станом на 1 серпня клієнти АТ «Хмельницькгаз залишили без оплати 12 % рахунків за розподіл газу

Загальна сума неплатежів клієнтів-побутових споживачів АТ «Хмельницькгаз» сягнула 19 млн.грн. Ще 47 млн грн не сплатили газорозподільній компанії за доставку газу інші категорії споживачів газу. На 1 серпня кожен дев’ятий споживач газу Хмельницької області жодного разу з початку року не розрахувався за розподіл газу, а кожен сьомий подолянин затримує оплату на 2-3 місяці. Несвоєчасні розрахунки не дають можливості газорозподільній компанії проводити першочергові роботи на газопроводах Хмельниччини для безперебійної доставки газу споживачам.

Станом на 1 серпня 2020 року клієнти АТ «Хмельницькгаз залишили без оплати 12 % рахунків за розподіл газу. В свою чергу, 47 млн. грн. разом з побутовим споживачами також боргують за розподіл (доставку природного газу) й інші категорії споживачів. До прикладу, теплопостачальні підприємства не сплатили за надані послуги 17, 6 млн грн., бюджетні організації –225 тис. грн., інші суб’єкти господарювання – близько 10 млн.грн. Відтак, аби гарантувати подальший безперебійний та безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця

«В першу чергу, дякуємо нашим споживачам, які навіть в складних для всіх умовах пандемії, щомісяця вчасно, до 20 числа розраховуються за отримані послуги доставки, - інформує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний. – Водночас, просимо подолян не затримувати оплати рахунків за доставку, адже саме ці кошти – єдине джерело фінансування компанії. Сплату за доставку газу спрямовуємо на першочергові потреби: проведення ремонтів, придбання та заміну газорегулюючого обладнання, цілодобове функціонування екстреної служби 104, придбання та заміну лічильників, сплату податків ін.».

Наразі, саме літня тепла суха погода – найпродуктивніший період для проведення газовиками усіх необхідних технічних робіт, що дає можливість саме в цей короткий термін підготувати 18 тис.км газорозподільної системи області до безперебійної роботи та багаторазового навантаження в опалювальний сезон.

В свою чергу, АТ «Хмельницькгаз» подбав про безпеку споживачів та віддавна запровадив близько десятка сучасних доступних та безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.

Тож сплатити за обраним клієнтом платіжним сервісом та найменшою комісією можна через:

За допомогою

Системи інтернет-платежів Portmone.com

Сервісу онлайн-платежів iPay.ua

Інтернет-послуг Ощад24, Приват24 тощо.

Нагадаємо, що навіть у непростий для всіх період карантинних обмежень, АТ «Хмельницькгаз», як підприємство критичної інфраструктури, ні на мить не припиняло доставляти природний газ понад 400 тис. подолян. Відтак, аби гарантувати подальший безперебійний та безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця

АТ «Хмельницькгаз» - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області, окрім м.Шепетівки та Шепетівського району, у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.