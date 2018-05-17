Рада підвищила мито на експорт металобрухту

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Металобрухт

Вартість мита зросте з 30 до 42 євро за тонну

Верховна Рада 17 травня проголосувала в першому читанні та в цілому за Закон України «Про внесення змін в деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» №8226, який передбачає збільшення експортного мита на брухт до 42 євро/тонна і продовження його дії на рік, до вересня 2019 року.

Про це повідомляє UAprom.

Зазначається, що за відповідний закон проголосували 248 депутатів, проти - троє, утрималися - троє.

Представляючи законопроект з парламентської трибуни, голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк заявив, що попереднє мито в 30 євро вже перестало виконувати захисну функцію.

«Ситуація на світових ринках загострюється. Ціни на металобрухт ростуть. Тому пропонується підняти дану мито до 42 євро за тонну», - сказав він, додавши, що бюджетний ефект від цього законопроекту перевищив 1 млрд грн. на рік.

До слова, сьогодні Верховна Рада також відмінила державне регулювання ринку цукру.