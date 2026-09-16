Корецький розповів, чи зростуть зарплати військових у 2027 році

Нинішні виплати та надбавки, які були затверджені у 2026 році, у повному обсязі враховані в бюджеті на 2027 рік

Корецький: у бюджеті-2027 закладені чинні виплати військовим, але на нове підвищення ще шукають кошти

У проєкті державного бюджету на 2027 рік повністю закладені кошти на виплати військовослужбовцям із урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення грошового забезпечення військових уряд поки шукає додаткові джерела фінансування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького, зроблену під час засідання Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

За словами Корецького, у проєкті бюджету-2027 на потреби оборони передбачено 4 трлн 885 млрд грн. Окремо Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів щонайменше 1 трлн грн матеріально-технічної допомоги – зброєю, технікою, ракетами та іншими засобами ураження.

«Ми дуже хочемо знайти кошти», – сказав Корецький, відповідаючи на запитання про можливе підвищення зарплат військовослужбовцям.

Прем’єр-міністр зазначив, що нинішні виплати та надбавки, які були затверджені у 2026 році, у повному обсязі враховані в бюджеті на 2027 рік. Водночас, за словами прем’єра, потреби Сил оборони на наступний рік значно вищі за вже передбачене фінансування.

«Ми шукаємо джерела для того, щоби, підписавшись під цими підвищеннями, забезпечити їх. Як тільки ми з міжнародними партнерами зможемо знайти можливість залучення додаткових коштів, ми зможемо тоді ствердно про це говорити», – заявив Корецький.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що під час підготовки державного бюджету уряд не зміг повністю профінансувати потреби жодного міністерства чи державного органу.