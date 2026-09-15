Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027

Кабмін визначив фінансові орієнтири на 2027 рік

У головному фінансовому документі країни уряд заклав зростання економіки та підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ зареєстровано 15 вересня під №16000 та передано на розгляд керівництву парламенту, повідомляє «Главком».

За даними народного депутата Ярослава Железняка, у проєкті мінімальну зарплату з 1 січня 2027 року пропонується встановити на рівні 9546 грн. Прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3559 грн, для працездатних осіб – 3691 грн, для непрацездатних – 2878 грн. Середній курс долара прогнозується на рівні 47,1 грн, а на кінець року – 48,3 грн за долар.

На грошове забезпечення Збройних сил передбачено 1,02 трлн грн. Дотація Пенсійному фонду має становити 290 млрд грн, а на житлові субсидії та пільги закладено 42 млрд грн.

Окремих видатків на проведення виборів у бюджеті Центральної виборчої комісії не передбачено. На фінансування телемарафону пропонується спрямувати 1,6 млрд грн.

У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що підготовка Держбюджету-2027 відбувається відповідно до визначених Бюджетним кодексом етапів і строків. Кабмін 17 червня схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка стала основою для подальшого формування бюджету.

Серед основних завдань бюджетної політики Мінфін визначав фінансування захисту держави та протистояння російській агресії, соціальний захист вразливих категорій населення, безперебійну роботу економіки та відбудову пошкодженої і зруйнованої інфраструктури. Також бюджетний процес передбачає наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Бюджетна декларація передбачає два сценарії планування – базовий, який виходить із суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року, та сценарій стійкості на випадок тривалішого збереження активних бойових дій. За другого сценарію передбачається необхідність перегляду видатків сектору безпеки й оборони.

Президент Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що цього тижня у Верховній Раді заплановано розгляд семи законопроєктів, від позитивного голосування за які залежить отримання коштів від міжнародних партнерів.

За словами глави держави, йдеться про мільярди доларів, необхідні для фінансування дефіциту державного бюджету та забезпечення потреб оборони і стійкості країни.