Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
Кабмін визначив фінансові орієнтири на 2027 рік
фото: glavcom.ua

У головному фінансовому документі країни уряд заклав зростання економіки та підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ зареєстровано 15 вересня під №16000 та передано на розгляд керівництву парламенту, повідомляє «Главком».

За даними народного депутата Ярослава Железняка, у проєкті мінімальну зарплату з 1 січня 2027 року пропонується встановити на рівні 9546 грн. Прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3559 грн, для працездатних осіб – 3691 грн, для непрацездатних – 2878 грн. Середній курс долара прогнозується на рівні 47,1 грн, а на кінець року – 48,3 грн за долар.

На грошове забезпечення Збройних сил передбачено 1,02 трлн грн. Дотація Пенсійному фонду має становити 290 млрд грн, а на житлові субсидії та пільги закладено 42 млрд грн.

Окремих видатків на проведення виборів у бюджеті Центральної виборчої комісії не передбачено. На фінансування телемарафону пропонується спрямувати 1,6 млрд грн.

У Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що підготовка Держбюджету-2027 відбувається відповідно до визначених Бюджетним кодексом етапів і строків. Кабмін 17 червня схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка стала основою для подальшого формування бюджету.

Серед основних завдань бюджетної політики Мінфін визначав фінансування захисту держави та протистояння російській агресії, соціальний захист вразливих категорій населення, безперебійну роботу економіки та відбудову пошкодженої і зруйнованої інфраструктури. Також бюджетний процес передбачає наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Бюджетна декларація передбачає два сценарії планування – базовий, який виходить із суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року, та сценарій стійкості на випадок тривалішого збереження активних бойових дій. За другого сценарію передбачається необхідність перегляду видатків сектору безпеки й оборони.

Президент Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що цього тижня у Верховній Раді заплановано розгляд семи законопроєктів, від позитивного голосування за які залежить отримання коштів від міжнародних партнерів.

За словами глави держави, йдеться про мільярди доларів, необхідні для фінансування дефіциту державного бюджету та забезпечення потреб оборони і стійкості країни.

Читайте також:

Теги: Держбюджет Україна уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія одна із найсильніших союзників України з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році
Велика Британія підтримає виробництво далекобійних ракет в Україні – Reuters
24 серпня, 05:26
Між першим і дев'ятим скликаннями минуло 35 років, однак їх об'єднує відповідальність за державу
Депутати, які проголосили Незалежність 35 років тому, знову зібралися у Раді (фото)
24 серпня, 20:01
У Польщі офіційно працевлаштовано 966 тисяч українців
Українці забезпечили суттєвий приріст ВВП Польщі
25 серпня, 10:32
Секретна місія під кодовою назвою «M&Ms» передбачала запуск близько 1000 дронів щоночі в напрямку московських аеропортів
Операція «M&Ms»: чому зірвався план масованих ударів дронами по Москві
22 серпня, 19:54
Буданов не виключив, що після виборів до Державної думи Росія може вдатися до нової хвилі мобілізації
Буданов зробив заяву про перемовини з Росією
23 серпня, 17:59
Українські сили продовжують бити по енергетичній інфраструктурі окупованого півострова
Мадяр розповів, як Україна може звільнити Крим без сухопутної операції
5 вересня, 16:48
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського
Візит Віткоффа і Кушнера до Москви отримав песимістичний прогноз
4 вересня, 21:40
Дані про роботу водоканалів збиратимуть також із відкритих джерел та звернень споживачів
Нацкомісія запровадила контроль за водоканалами: що перевірятимуть
10 вересня, 13:25
Зеленський заявив про гостру потребу в ракетах Patriot
Зеленський розповів, на яку кількість ракет Patriot розраховує напередодні зими
12 вересня, 11:17

Економіка

Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
Бюджет-2027: прем'єр назвав ключові видатки
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
Кабмін вніс до Ради проєкт Держбюджету-2027
ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні
ДТЕК лідирує за обсягом приватних інвестицій в Україні
«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
«Грошей обмаль». Нардепка розповіла, на що зараз вистачає держбюджету
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» лише скорочує вантажну базу: президент «Укрметалургпрому» закликав шукати інші рішення
«Метінвест» отримав за перше півріччя більше 9 млрд грн чистого збитку
«Метінвест» отримав за перше півріччя більше 9 млрд грн чистого збитку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
56K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua