Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві

Австралія переносить своє посольство з Києва до Львова

Тимчасове представництво Австралії буде розміщено у Львові

Австралія слідом за Канадою призупинила роботу свого посольства в Україні. Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

«Враховуючи погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд Австралії дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві», – заявили в МЗС Австралії.

Також у заяві австралійським громадянам знову порекомендували негайно залишити Україну та уточнили, що тимчасове представництво Австралії буде розміщено у Львові.

«Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові. Ми продовжуємо радити австралійцям негайно покинути Україну комерційним шляхом. Умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни. Російські військові дії в Україні суттєво обмежують наші можливості надавати консульську допомогу австралійцям. Австралія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України», – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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