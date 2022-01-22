Що буде з «Північним потоком–2», якщо він не пройде сертифікацію

У Німеччині продовжують наголошувати на геополітичному характері газогону

Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік–2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу. Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю виданню Der Spiegel, повідомляє DW.

«Наразі Федеральне агентство з мереж призупинило процедуру сертифікації. Якщо її буде відновлено, то її метою буде вирішити, чи дотримані умови для сертифікації відповідно до німецьких та європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не передбачається», – пояснив він.

На запитання про те, чи не повинна відмова від використання «Північного потоку–2» стати частиною санкцій щодо РФ у разі військового вторгнення в Україну, Габек відповів: «Заборон щодо розмірковування бути не повинно».

Він нагадав про актуальність комюніке, узгодженого у липні 2021 року Німеччиною та США, в якому йдеться про те, що якщо енергетика буде використовуватись Росією як зброя, то це матиме наслідки.

«Росія знає, що перетин червоних ліній відразу ж призведе до жорстких санкцій, які давно готувалися», – додав міністр.

Міністр наголосив на геополітичному характері газогону.

«Північний потік–2» завжди був геополітичним проєктом у тому сенсі, що завдяки новому трубопроводу Україна як транзитна країна стає «непотрібною». Міністр назвав фактом велику залежність Німеччини від російського газу, а своїм завданням – зниження цієї залежності, зокрема за рахунок диверсифікації.

«Нині Німеччина отримує 55% необхідного їй газу з Росії. Але ЄС має потужності приймати зріджений газ, наприклад, у Нідерландах, Польщі та Італії. Ці термінали завантажені лише на 30%. Якщо їх завантажити на 100%, то стане можливим задовольняти більшу частину потреб в імпорті», – зазначив Габек.

При цьому він визнав, що скраплений газ значно дорожчий, і ухилився від прямої відповіді на запитання, чи готова держава компенсувати споживачам вищі витрати.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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