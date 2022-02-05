Німеччина виступила проти відкритого обговорення санкцій проти Росії

Віце-канцлер ФРН Хабек наголосив, що ціна вторгнення буде висою для Росії у будь-якому разі

Міністр економіки ФРН, віце-канцлер Роберт Хабек, коментуючи можливі санкції Заходу проти трубопроводу «Північний потік-2» і заяви про можливість відключити Росію від SWIFT, сказав медіагрупі Funke, що немає сенсу відкрито перераховувати окремі заходи, можливі «будь-які санкції».

«Немає сенсу відкрито розбирати окремі санкції. На даний час ми перебуваємо в небезпечній ситуації, і метою має бути деескалація. Разом із тим правильно, що США і Європейський союз разом говорять про те, що Росія заплатить високу економічну ціну, якщо вторгнеться в Україну», – відповів Хабек на питання, чи можуть послідувати санкції проти «Північного потоку-2» і чи може Росія бути відключена від SWIFT.

Він додав, що у разі «агресії» можна «уявити собі будь-які санкції, які здатні змусити Росію відступити».

Говорячи про російські постачання газу до Німеччини, міністр заявив, що до запуску «Північного потоку-2» його оператор повинен виконати умови для схвалення. Він вважає, що із геополітичної точки зору трубопровід посилює залежність від газу з Росії, а також робить акцент на одному «вразливому» шляху поставок.

«Північний потік-2» посилює необхідність диверсифікації поставок газу. Останні кілька тижнів і конфлікт на сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також використовує постачання газу проти інтересів Німеччин», – заявив політик.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

До слова, п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав союзників нашої держави ввести нові санкції проти «Північного потоку-2».

Порошенко запевнив, що це допоможе зробити Росію слабшою, адже «Північний потік-2» спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди європейським країнам.

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