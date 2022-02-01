«Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці ЄС – Єврокомісія
Газопровід не вписується в стратегію декарбонізації
Проєкт російського газопроводу «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона передбачає в тому числі декарбонізацію. Про це йшлося у повідомленні виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.
«Цей проєкт («Північний потік-2» – ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу», – сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі російський газопровід не вписується в нинішню стратегію.
Нагадаємо, нещодавно заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку.
Також «Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2».
До слова, Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».
Раніше США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну.