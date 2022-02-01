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    «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці ЄС – Єврокомісія

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    Проєкт отримав несподівану оцінку від Валдіса Домбровскіса - «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці ЄС – Єврокомісія
    Проєкт отримав несподівану оцінку від Валдіса Домбровскіса
    фото з відкритих джерел

    Газопровід не вписується в стратегію декарбонізації

    Проєкт російського газопроводу «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона передбачає в тому числі декарбонізацію. Про це йшлося у повідомленні виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

    «Цей проєкт («Північний потік-2» – ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу», – сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

    Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі російський газопровід не вписується в нинішню стратегію.

    Нагадаємо, нещодавно заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку.

    Також «Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2».

    До слова, Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

    Раніше США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну.

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    Теги: ЄС газ політика Північний потік-2
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    «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці ЄС – Єврокомісія