«Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці ЄС – Єврокомісія

Газопровід не вписується в стратегію декарбонізації

Проєкт російського газопроводу «Північний потік-2» не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона передбачає в тому числі декарбонізацію. Про це йшлося у повідомленні виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

«Цей проєкт («Північний потік-2» – ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу», – сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі російський газопровід не вписується в нинішню стратегію.

Нагадаємо, нещодавно заступниця держскретаря США запропонувала прокачувати через «Північний потік-2» горілку.

Також «Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2».

До слова, Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

Раніше США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну.

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