Реформи ринків електроенергії і газу варто призупинити – Герус



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Енергоексперт Андрій Герус сказав, що попередня модель функціонування ринку електроенергії забезпечувала більший відсоток оплати за спожиті послуги

Герус вважає, що реформи треба призупинити до налагодження платіжної дисципліни у населення

Енергоексперт Андрій Герус вважає, що реформи ринків електроенергії і газу варто призупинити. Таку заяву він зробив під час круглого столу «Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення», що відбувся в комітеті ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Якщо подивитися на грудень, рівень оплати населення складає, за даними Держкомстату, 50% за житлово-комунальні послуги. За весь 2018 рік - 80%. Зрозуміло, що при такій неоплаті ніякі приватні постачальники до населення ніколи не підуть ні по газу, ні по електроенергії. Тому що на цю неоплату треба закладати величезну маржу, а це знову зростання тарифів. Тому я скажу дуже пряму думку, але я б навіть закликав призупинити інші реформи заради того, щоб пріоритетом номер один було налагодити знову платіжну дисципліну», - сказав Герус.

На думку експерта, попередня модель функціонування ринку електроенергії забезпечувала більший відсоток оплати за спожиті послуги.

«У нас попередня модель була хоча і неідеальна, до неї були зауваження, але вона була працююча, і рівень платежів там складав з невеликими відхиленнями біля 99%», - підкреслив він.

Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує норми третього енергопакета ЄС. Метою нового ринку електричної енергії є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії. Законом передбачені різні механізми купівлі-продажу електричної енергії – двосторонні договори, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок.

Раніше Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що тарифи на газ підняли в інтересах олігархів. «Таким чином, державний бюджет наповниться від підвищення цін на газ для населення. А олігархи мають подякувати всім українцям, які наповнили додатково бюджет», - написав експерт на своїй сторінці у Facebook.