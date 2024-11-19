Інвестори закликали державу підвищити ефективність діючих умов підтримки зеленої енергетики

Інвестори виступили за збереження діючих умов підтримки зеленої енергетики

Інвестори закликали державу та експертів покращити якість виконання існуючого законодавства щодо підтримки зеленої енергетики замість зміни існуючих умов підтримки галузі. Про це йдеться в позиції Української вітроенергетичної асоціації щодо деяких положень Зеленої книги USAID.

Як зазначається, в Зеленій книзі вказано про причини накопичення заборгованостей на ринку електроенергії України і пропонуються шляхи для вирішення цієї проблеми. «УВЕА прийшла до висновку, що запропоновані в ній (Зеленій книзі – ред) рішення для врегулювання критичних проблем галузі ВДЕ є необгрунтованими і не гарантують позитивного для галузі результату», – підкреслюють інвестори.

Вони повідомили, що найбільша увага в документі приділена механізму підтримки галузі ВДЕ через компанію «Укренерго», хоча причиною боргів інвестори називають, перш за все, відсутність платіжної дисципліни з боку контрагентів «Укренерго», недостатній рівень тарифу на передачу компанії та відсутність рішень щодо його періодичної актуалізації до необхідного розміру. Інвестори занепокоєні тим, що експерти пропонують змінити існуючий механізм підтримки галузі ВДЕ посилаючись на зобов’язання України відповідно до Регламенту (ЄС) 2024//792 про створення Ukraine Facility, а також наміри імплементувати найкращі європейські практики.

«Втім, що в згаданому плані Ukraine Facility, що в основних європейських галузевих Директивах, як, наприклад, Директива (ЄС) 2019/944 та Директива (ЄС) 2018/2001, не міститься прямої зобов’язальної вимоги до України виокремити ПСО з тарифу на передачу», - уточнили в асоціації.

УВЕА переконана, що реалізація будь-якого з варіантів зміни механізму ПСО, запропонованих в Зеленій книзі, призведе до погіршення фінансового стану виробників з ВДЕ й зупинить залучення нових інвестицій в сектор. Зазначається, що УВЕА звернулась з листом до Керівника USAID Проєкту енергетичної безпеки, а також до НКРЕКП, Energy Community та Міненерго із закликом не запроваджувати будь-які зміни до існуючого механізму підтримки виробників з ВДЕ, які вже працюють в Україні.

«Перед Україною не стоїть жодних прямих зобов’язань щодо зміни фінансування системи підтримки виробників з ВДЕ, а виокремлення ПСО з тарифу на передачу насправді не гарантує вирішення проблем галузі. Проблематику галузі можливо вирішити лише за умови послідовних та виважених реформ з боку органів державної влади та Регулятора,» - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел («зелений» тариф) перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.