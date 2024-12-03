Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ
Завтра, 4 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».
Коли не буде світла 4 грудня
Відключення для побутових споживачів:
- 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
- 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
- 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Відключення для промисловості та бізнесу:
- 06:00 до 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Як зазначається, причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.
Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. «Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком», – зазначає «Укренерго».
Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.
Як повідомлялося, сьогодні, 3 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії вимушено продовжено до кінця доби.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.
Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.
До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.
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