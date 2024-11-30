Відключення світла 1 грудня: як діятимуть графіки

Для промисловості та бізнесу графіки запроваджено з 08:00 до 13:00

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

У неділю, 1 грудня, одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень електрики. Про це повідомили в «Укренерго». Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 13:00 до 22:00.

Для промисловості та бізнесу графіки запроваджено з 08:00 до 13:00.

Водночас в «Укренерго» звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

«Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах», – ідеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.