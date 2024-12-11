Ясно? Нові графіки відключення світла: у чому секрет

Інструкцію зі складання та застосування графіків відключення електроенергії оновлено

Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції щодо складання та застосування графіків відключення світла. «Главком» з'ясував, як це вплине на простого споживача і що нові правила говорять про стан вітчизняної енергетичної інфраструктури.

Старі і нові інструкції. У чому різниця

Для України графіки погодинного відключення електроенергії – справа не нова. Вперше вони з'явилися на початку 90-х років, і були настільки хаотичними, а самі відключення – такими тривалими, що у народі прижилася назва «віялові включення світла».

Надалі ситуацію впорядкували: на випадок якихось екстрених подій склали відповідну інструкцію – мало що може статися з енергетикою. Донедавна при складанні графіків відключень використовувалась інструкція, затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 жовтня 2015 року, яка набула чинності 28 січня 2016 року.

Але під час повномасштабної війни з Росією та цілеспрямованого знищення агресором української енергетичної інфраструктури цей нормативний документ виявився застарілим. І наказом №439 Міністерства енергетики України 27 листопада 2024 року було внесено зміни до чинної інструкції щодо складання та застосування графіків погодинних відключень. Документ набрав чинності 3 грудня.

За старою інструкцією споживачі ділилися на три черги, приблизно однаково за кількістю споживаної енергії. Тепер цих черг шість, і кожна складається із двох підчерг.

«Завдяки змінам в інструкції відключення буде більш прогнозованим та точним, що зробить його максимально наближеним до чіткого графіку. Більше клієнтів одночасно матимуть світло», – вказується на офіційному сайті потужного постачальника електроенергії, компанії Yasno.

Плюси інструкції для населення

Але треба розуміти, що чітких та однакових графіків не може бути в принципі. У кожному регіоні все одно все по-різному. Ситуація залежить від лімітів споживання електроенергії – обсягу потужності, який можна використати на певній території протягом певного часу доби.

На ліміти, які встановлює Національна енергетична компанія «Укренерго», у свою чергу впливають стан енергосистеми та дефіцит енергетичної інфраструктури. Якесь місто рощташоване поблизу ГЕС, АЕС або поряд з кордоном, через який йде імпортна електроенергія. А десь ТЕС, підстанції та трансформатори розбомбили, і загалом до кордону з Росією, чи до лінії фронту – десяток кілометрів.

Графіки складаються у такий спосіб. Щодня оператори системи розподілу (обленерго, ДТЕК) одержують від «Укренерго» відповідну команду, разом з лімітом. І далі вже самі вирішують – як краще та ефективніше розподілити електроенергію, з урахуванням ситуації на цей момент.

Ось, наприклад, ситуація із графіками відключення електроенергії у Черкаській області:

Як бачимо, шість черг розподіляються в різному режимі, але сума часу відключень електроенергії в цілому однакова. Аналогічно, на розсуд обленерго, тепер відбувається відключення електроенергії в інших населених пунктах України.

За новими правилами, на період дії військового стану, та протягом 12 місяців після його скасування, діють такі правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії не може перевищувати 6 годин;

період електропостачання після відключення повинен бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання.

Це, безумовно, плюс нової інструкції. Але тут треба розуміти, що ці правила стосуються стабілізаційних відключень. Якщо щось кудись прилетить – ці графіки стають неактуальними. І в дію вступають екстрені відключення, графік яких передбачити неможливо. Точніше – їх просто немає і не може бути.

Плюси нової інструкції для енергетичної інфраструктури

За нового підходу має краще зберегтися вся інфраструктура – від трансформаторів до ліфтів фото: «Главком»

Насправді нова інструкція Міненерго більше спрямована на збереження енергетичної інфраструктури України. Наприклад, після 18 листопада, коли почалися нові хвилі відключень, компанія «ДТЕК Київські електромережі» повідомила, що кількість аварій на енергетичному обладнанні зросла на 30%.

«При старій інструкції, коли було три черги споживачів, і доводилося вимикати-вмикати електроенергію практично відразу, без особливого перехідного періоду, багато обладнання «летіло», особливо дорогі трансформатори. Наразі черг шість, а з урахуванням підгруп – їх фактично дванадцять. І тепер процес включення та відключення електроенергії стає більш плавним. Умовно кажучи – підстанція, більший трансформатор, менший. Один будинок, інший… А прості споживачі, гадаю, цього навіть не помітять. У них буде загальний графік – і все. Які там процеси всередині – так про це й не дізнаються», – пояснює «Главкому» джерело в одному з обласних обленерго.

За словами фахівця, енергетичне обладнання в Україні досить зношене, через обстріли ситуація лише погіршується, і нова інструкція Міненерго хоч якось вирішує проблему.

«Запровадження нової методології формування графіків погодинного відключення свідчить, що міністерство визнало системність та тривалість проблеми дефіциту енергетичних потужностей та мережевих обмежень», – каже «Главкому» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Але в будь-якому разі, оновлена інструкція Міністерства енергетики щодо графіків відключення світла – благо для всіх. Якщо будуть цілими трансформаторні підстанції, якщо вони не згорять через різкий перепад напруги під час включення-вимкнення, то у кожного з нас світла буде більше.

Андрій Кузьмін, «Главком»