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Галущенко назвав причини обмеження електропостачання для бізнесу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Галущенко назвав причини обмеження електропостачання для бізнесу

Міністр енергетики заперечив повернення графіків відключень світла

Запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів виданню «Новини.LIVE», коментуючи обмеження енергопостачання для непобутових споживачів.

«Нічого драматичного в системі не відбулося, весь цей хайп і крики про те, що все це повернулося, – це брехня», – заявив Галущенко, закликавши споживачів довіряти лише офіційним джерелам.

Він наголосив, що обмеження енергопостачання для непобутових споживачів, запроваджені у середу, тимчасові.  

«Вчора я прочитав, що повернулися відключення, – це брехня, жодні відключення не повернулися. Питання в тому, що це тимчасове явище. На жаль, є ті генерації, які відновлені після масованих атак, але вони можуть ламатися. І це відбулося. Всі ці поломки будуть усунені і ситуація нормалізується», – пообіцяв Галущенко.

Водночас він зауважив, що разом із цим різко зменшився імпорт електроенергії в Україну.

«Суттєво впав імпорт, його майже нема. Тобто імпорт сьогодні складав біля 100 МВт... Ми закликаємо бізнес активніше використовувати можливість імпорту, це вам гарантує стабільне забезпечення», – додав міністр. 

В «Укренерго» зазначають, що за 13 листопада Україна планує імпортувати 1 609 МВт•год з Румунії, Словаччини, Угорщини. До того ж, прогнозована пікова потужність в окремі години не має перевищити 115 МВт. 

Раніше стало відомо, що графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей.

Як повідомлялося, 11 листопада в Україні було застосовано аварійні графіки відключень світла як превентивний крок через загрозу ракетного удару. У майбутньому подібні заходи будуть застосовуватися так само.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляли, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Теги: Україна Укренерго Герман Галущенко відключення обмеження відключення світла

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