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У Києві та низці областей вводяться екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві та низці областей вводяться екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла у декількох областей

Сьогодні, 21 листопада, діятимуть екстрені відключення світла у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Про це повідомляє ДТЕК.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою «Укренерго» застосовуються екстрені відключення світла», – йдеться у повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, що 21 листопада, відключення світла діятимуть починаючи з 7:00 до 22:00. Про це повідомляє «Укренерго».

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: Київ Укренерго Дніпропетровщина ДТЕК Україна українці Київщина Одещина електроенергія Донеччина енергетика відключення світла

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