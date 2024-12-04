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Інвестори назвали 5 причин зриву зелених аукціонів в Україні у 2024 році

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Інвестори назвали 5 причин зриву зелених аукціонів в Україні у 2024 році
фото з відкритих джерел

Держава має виправити помилки, які заважають залучати інвестиції в зелену енергетику – інвестори

Держава має виправити 5 головних помилок, через які не відбулися пілотні зелені аукціони у 2024 році, щоб це не завадило залученню інвестицій в будівництво нових станцій відновлюваної енергетики у наступному році.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Очевидно, що як міжнародним, так і внутрішнім інвесторам не вистачає довіри до уряду. Незважаючи на цей поганий результат, Україна 30 листопада оголосила, що наступного року продовжить аукціон на 250 МВт вітрової енергії, а також 33 МВт сонячної енергії та 47 МВт для альтернативних джерел зеленої енергії», - сказав Конеченков.

За його словами, провал пілотного зеленого аукціону в Україні можна виправити шляхом вирішення 5 головних проблем, які виникають в інвесторів в енергетику.

До перших проблем, на думку Конеченкова, варто віднести занадто низькі квоти для учасників аукціону, особливо в напрямку вітроенергетики, а також обмеження участі інвесторів – коли кожен може отримати підтримку на будівництво не більше 25% від загального розміру квоти.

Окрім того, інвестори вбачають конфлікт інтересів - коли Укренерго несе, але не повинне нести відповідальність за визначення розміру квот через те, що фінансує з тарифу на передачу послуги ДП «Гарантований покупець». А він, в свою чергу, відповідає за розрахунки з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Як зазначається, Укренерго вже зіткнулося з «хронічним дефіцитом тарифу на передачу електроенергії», тому має підстави для обережності щодо збільшення розміру квот.

До інших важливих проблем Конеченков відносить недосконалість механізму ринкової премії для виробників зеленої електроенергії, що працюють з «Гарантованим покупцем», а також складнощі з повноцінною реалізацією державою спеціальних обов’язків щодо компенсації неринкових тарифів на електроенергію для населення.

«Поки уряд не вирішить ці системні проблеми і не створить надійне, прозоре та сприятливе для інвесторів середовище, країна буде боротися за інвестиції, які необхідні для задоволення своїх енергетичних потреб і побудови сталого майбутнього», – підкреслив голова правління УВЕА.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Теги: Україна Укренерго обмеження

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