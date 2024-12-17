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Регуляторні бар'єри НКРЕКП стримують імпорт електроенергії та посилюють відключення – Центр Разумкова

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Регуляторні бар'єри НКРЕКП стримують імпорт електроенергії та посилюють відключення – Центр Разумкова
фото з відкритих джерел

Зміна регуляторних норм НКРЕКП може вдвічі скоротити графіки відключень в Україні – експерт

Неефективне регулювання НКРЕКП перешкоджає збільшенню імпорту електроенергії, що могло б значно зменшити тривалість відключень світла в Україні. На цьому наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі ТРК «Київ».

За словами експерта, основною проблемою є небажання НКРЕКП запроваджувати необхідні регуляторні норми.

«Єдине, що потрібно робити, це, щоб НКРЕКП запровадило відповідні регуляторні норми, які вона не хоче. Чи певні створює бар'єри для того, щоб цього імпорту не було», – пояснив Омельченко.

Експерт підкреслив, що технічно збільшення імпорту цілком можливе, і це могло б суттєво покращити ситуацію з електропостачанням.

«Важливо, щоб ми могли збільшити імпорт електричної енергії, який міг би вже зараз, прямо зараз прямо сьогодні ми могли б удвічі менше мати графіки відключень, ніж вони є на сьогодні», – зазначив він.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.

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Теги: обмеження імпорт НКРЕКП

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