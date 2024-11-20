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Пари з дітьми до одного року зможуть розлучатися: Рада ухвалила законопроєкт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пари з дітьми до одного року зможуть розлучатися: Рада ухвалила законопроєкт
Раніше у справах про розлучення суди мали вживати заходів для примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства
фото з відкритих джерел

Також жінки зможуть розривати шлюб під час вагітності

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Проєкт документу підтримали 285 депутатів, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту пропонують посилити захист українців, які постраждали внаслідок домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Задля цього планують створити нові механізми запобігання насильству в межах освітніх заходів та профілактичних програм.

Раніше у справах про розлучення суди мали вживати заходів для примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Однак після ухвалення законопроєкту ця процедура більше не буде доступна, якщо один із них вчиняв домашнє насильство щодо іншого.

У пояснювальній записці автори проєкту пояснили, що завдяки цьому кривдники не зможуть уникнути відповідальності через примирення з постраждалим.

Згідно з документом, можливість розлучатися отримають пари, які мають дитину віком до 1 року, якщо між ними були випадки насильства. Також можна буде розлучатися під час вагітності. Раніше суди не дозволяли таким подружжям розривати шлюб.

Законопроєкт винесли на розгляд парламенту у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, у 2024 році українці стали частіше розлучатися, рідше одружуватися та укладають більше шлюбних контрактів. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначається, понад 72 тис. шлюбів було укладено за перші півроку 2024-го за даними Мін'юста. Це на 15% менше, ніж минулоріч. Натомість шлюбних договорів побільшало на чверть, а розлучень – аж у півтора рази в порівнянні до того ж періоду торік.

Раніше повідомлялося, що cмертність в Україні утричі перевищує народжуваність у 2024 році. За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. 

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Теги: Верховна Рада держава домашнє насильство аліменти жінка Інна Совсун Ярослав Железняк розлучення законопроєкт обмеження

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