Трамп лякає Мексику новими митами: президентка країни пригрозила США

Мексика запровадить власні мита у відповідь на будь-які обмеження від Трампа

Мексика у разі введення проти її товарів мит в США буде готова вжити аналогічних заходів у відповідь, заявила 26 листопада президентка країни Клаудія Шейнбаум.

«Одне мито спричинить інше у відповідь, і це буде продовжуватися, поки ми не поставимо під загрозу наші спільні компанії», – заявила Шейнбаум, говорячи про американських автовиробників, які мають заводи по обидва боки кордону. Її слова наводить Associated Press.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити 25% мита на мексиканські товари, якщо ця країна не обмежить потік нелегалів та наркотиків до Сполучених Штатів. Мексиканський президент, у свою чергу, заявила: готова вести переговори щодо спірних питань, але зазначила, що, на її думку, наркотики є американською, а не мексиканською проблемою.

Шейнбаум зазначила, що«ні погрози, ні мита не вирішать проблеми міграції та вживання наркотиків у США». Водночас вона наголосила, що Мексика вже вжила заходів для обмеження потоку нелегалів та наркотичних речовин у напрямку до Сполучених Штатів.

Напередодні Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що має намір з першого дня після офіційного вступу на посаду ввести 25% мита на всі товари, що надходять до США з Канади та Мексики, а також пригрозив КНР додатковими 10% митами за китайський фентаніл у США.