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У Раді зареєстровано законопроєкт для підтримки осіб з обмеженою працездатністю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Раді зареєстровано законопроєкт для підтримки осіб з обмеженою працездатністю
фото з відкритих джерел

При статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» людина отримуватиме допомогу у поверненні до попередньої роботи

Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті законопроєкт 12210 про внесення змін до Цивільного кодексу України «у зв’язку з формуванням комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю».

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону має на меті створення правових засад для створення умов, за яких особа, яка отримала травмування чи професійне захворювання, може повернути собі працездатність і  фінансову незалежність, а у випадку, якщо це неможливо – надання таким особам достатньої і гідної підтримки.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 1195, 1197, 1200 та 1227 Цивільного кодексу, якими передбачити, що шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відшкодовується роботодавцем з урахуванням здійснених страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких така фізична особа має право.

Для визначення розміру відшкодування у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання застосовуватиметься середньомісячний заробіток (дохід), що обчислюється в порядку, визначеному Кабміном.

Особам, які втратили годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, шкода також відшкодовується роботодавцем в частині, що не покрита страховими виплатами за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, на отримання яких такі особи мають право.

Як повідомляє Судово-юридична газета, зміни розроблено разом із законопроєктом 12209 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю».

Проєктом 12209 пропонується запровадити статус «працездатності» особи, при цьому статус «інвалідності» залишається без змін. Оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності. 

Оцінка працездатності буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу. Відновлення здоров’я людини здійснюватиметься за принципом індивідуального підходу і надання необхідних саме цій особі реабілітації та соціальної підтримки. Тож навіть без встановлення особі статусу інвалідності, реабілітаційний процес включатиме надання людині допоміжних засобів реабілітації, соціальних послуг, необхідних безкоштовних ліків і перенавчання за потреби. Водночас сама оцінка працездатності проводитиметься на завершальному етапі після отримання людиною усього комплексу реабілітації.

Статус «стійке повне обмеження працездатності» передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати.

А при статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» людина отримуватиме допомогу у поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню.

Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Оцінку працездатності надаватимуть дистанційно й анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення. Статус працездатності визначатиме незалежний експерт.

«За рахунок більш ефективної реабілітації, система зосередиться на відновленні потенціалу людини до роботи та поверненні її на ринок праці. Це дозволить не тільки уникнути постійної втрати працездатності застрахованих осіб, але й забезпечить їхнє ефективне повернення на ринок праці» – підкреслено у поясненнях.

Проєктом акта визначено, що особам, які отримали стійке обмеження працездатності, буде здійснюватися страхова виплата у зв’язку зі стійким обмеженням працездатності. Передбачено, що розмір страхової виплати може коригуватися у разі, якщо у застрахованої особи є інші джерела доходу.

Одноразова страхова виплата у зв’язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням буде здійснюватися незалежно від впливу нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на працездатність потерпілого. 

Зміни, запропоновані законопроектом, будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроєкту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати.

Нагадаємо, усі громадяни, які отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп «Слуги народу» Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Теги: ринок страхування втрати законопроєкт обмеження

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