Ринкова ціна вугілля дозволила істотно знизити дотації вугільної галузі, — розслідування

З урахуванням недавніх рішень міністерства, співвідношення ціни і собівартості вугілля становитиме рекордні 88% — ЗМІ

На сьогодні рівень дотацій на покриття різниці між собівартістю і відпускною ціною вугілля для держшахт становить близько 15 дол на тонну. Істотно знизити обсяг дотацій дозволило зростання ціни вугілля держшахт, який з ініціативи Міністерства енергетики та вугільної промисловості переглядав кілька разів за останні два роки. Про це йдеться в



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З урахуванням недавніх рішень міністерства, співвідношення ціни і собівартості вугілля становитиме рекордні 88% — ЗМІ

На сьогодні рівень дотацій на покриття різниці між собівартістю і відпускною ціною вугілля для держшахт становить близько 15 дол на тонну. Істотно знизити обсяг дотацій дозволило зростання ціни вугілля держшахт, який з ініціативи Міністерства енергетики та вугільної промисловості переглядав кілька разів за останні два роки. Про це йдеться в матеріалі «Загнані в вугілля», опублікованому виданням Лівий берег.

Видання зазначає, що з 2012 року обсяг дотацій підприємствам вугільної галузі істотно знизився: 2012 рік - $66-75 на тонну, 2014 року - близько $75-78 на тонну, 2015-2017 - близько $15 на тонну. «Дотації на покриття різниці між собівартістю і відпускною ціною вугілля для держшахт завжди вважалися корупційною вотчиною і одночасно «прив'язкою», на якій уряд в Києві тримав електорат, який переважно складається з гірників, в східних регіонах країни. Рекордсменом за абсолютним обсягом дотацій виявився період, коли на посади міністра знаходився Едуард Ставицький (грудень 2012 - лютий 2014 року). У 2013 році галузь отримала 15,3 млрд. грн на компенсацію різниці собівартості, реструктуризацію і реконструкцію виробничих потужностей. У перерахунку на тонну - близько $75-78/т», - пише Лівий берег.

Низька неринкова вартість вугілля призвела до того, що покриття собівартості поступово падало з 65% в 2010 до 36% в 2013 рр. «Після зміни влади, коли уряд взяв курс на зниження витрат на галузь, а також у зв'язку з істотною девальвацією гривні, ціни почали поступово підтягувати до собівартості».

І якщо за часів міністра Продане в 2014 році коефіцієнт покриття піднявся до 40%, а при міністрі Демчишині - до 49%. За Ігора Насалика, з урахуванням недавніх рішень міністерства, співвідношення ціни і собівартості становитиме рекордні 88%.

Таким чином, державна політика ринкового ціноутворення на енергоресурси дозволила істотно знизити дотації державної вугільної галузі.

Нагадаємо, раніше Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, заявив, що можливі тільки два шляхи фінансування вугільної галузі: справедлива ринкова ціна або державні дотації. «Перше джерело - самі повинні заробляти. Але тоді повинна бути справедлива ціна. І друге джерело - держпідтримка. А у нас відбулося так, що в односторонньому порядку уряд припинив виділяти кошти держпідтримки. Тоді треба встановлювати справедливу ціну. Якщо ми живемо в ринкових умовах, і ціни на інші енергоносії ринкові. Інакше наші шахти припинять існування».

У 2016 році на вимогу міжнародних донорів України запровадила ринкове тарифоутворення на енергоресурси: формула розрахунку ціни вугілля Роттердам+ і формула розрахунку ціни газу Дюссельдорф+. При цьому, ціна вугілля державних шахт встановлюється Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. З 1 листопада 2017 ціна реалізації вугілля державних шахт для теплової генерації (ТЕС і ТЕЦ) підвищена на 10% - з 2200 до 2425 грн / тонна. У тарифі для теплової генерації ціна вугілля, визначена за формулою Роттердам+, становить 2 113 грн за тонну, що на 312 гривень нижче ціни вугілля державних шахт.