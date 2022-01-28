Ріст цін на енергоносії витримають не всі. Держава навряд допоможе, – Європейська бізнес-асоціація

Шалене зростання цін на енергоносії вже змусило деяких українських виробників оголосити про можливу зупинку

Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації, до якої входить майже тисяча компаній, Ганна Дерев’янко розповіла, що через підвищення цін на енергоносії деякі підприємці не витримають такого навантаження, і їм доведеться закрити свій бізнес. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Дерев'яненко звернула увагу на те, що розраховувати на якусь допомогу від держави не потрібно і кожному доведеться виходити із ситуації самотужки.

«Ситуація справді складна. Умовно кажучи, якщо ціна на газ висока, то її треба платити. Не платити не вийде, і питання в тому, як побудувати свою операційну модель, аби при цьому ще й заробляти. Витримають не всі, але з іншого боку – на яку допомогу від держави можна розраховувати? Щодо цього можна було б розмірковувати, якби у нас був багатий державний бюджет, як в країнах Євросоюзу, коли більше половини зарплат співробітникам платилося з казни, аби бізнес не закривався. В нашій ситуації картина була іншою. Тому мені здається, що в небагатих державах отримати фінансову підтримку від уряду буде не зовсім реально», – сказала Дерев'яненко.

Також на її думку нестабільні ситуації в нашій країні лише «загартують» бізнес, багато хто навчився виживати і без допомоги держави.

«У результаті – так. Але ми, здається, вже «вакциновані» в цьому плані. Кожного року ми чекаємо різних потрясінь, і бізнес навчився виживати. Ми якось спілкувалися з одним європейським дипломатом, який щиро дивувався тому, що у нас відбувається. Бо в Європі на тлі пандемії була така широка підтримка бізнесу, який скаржився на проблеми, а в Україні бізнес чудово себе почував без жодної підтримки. Ці суворі умови дуже «загартовують» і просто доводиться пристосуватися. Інших варіантів нема», – резюмувала Дерев'яненко.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Три підприємства скляної галузі припинили роботу внаслідок зростання цін на газ. Підприємства, що виробляють кондитерську продукцію, також змушені частково скоротити асортимент.

Зростання цін на енергоносії може вже у найближчий час спричинити зупинку виробництва компанії «Молочний альянс». Голова наглядової ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко зазначає, що підприємствам, які виробляють молочні продукти, у поточних умовах дешевше зупинити виробництво, ніж платити за газ за актуальними тарифами.