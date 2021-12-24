Виробники солодощів призупиняють роботу через ціни на газ

При такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках

22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тис.кубометрів

Підприємства, що виробляють кондитерську продукцію, змушені частково скоротити асортимент, через рекордне зростання цін на газ. Про це повідомив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк, інформує пресслужба об'єднання.

Він зазначив, що 22 грудня ціна газу на біржі вже перетнула межу в 73 тис. грн за 1 тис.кубометрів. У зв’язку з цим частина компаній галузі вже повідомили Асоціації про плани повністю або частково згортати виробництво продукції.

«Кондитерські підприємства вже кілька місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ та зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції. Адже вартість газу в цьому році зростала щомісяця», – зазначив Балдинюк.

Зокрема, у січні вартість газу становила 5,9 тис. грн, а вже минулого місяця виробники купували газ в середньому за цінами близького 40 тис. гривень за тисячу кубометрів, що робило виробництво багатьох видів продукції нерентабельним.

«У грудні постачальники пропонували газ 55 по тис. грн за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко. А при вартості газу для виробничих потреб в 73 тис. грн. за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках», – пояснив Балдинюк.

До слова, Росія назвала умову для початку переговорів про транзит газу через Україну.

Напередодні «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром».