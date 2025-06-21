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Рівень оплати ВДЕ за першу декаду червня перевищив 35% – «Гарантований покупець»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Рівень оплати ВДЕ за першу декаду червня перевищив 35% – «Гарантований покупець»
Заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за послугу із забезпечення ВДЕ, станом на кінець квітня 2025 року, сягнула 16,3 млрд грн
фото з відкритих джерел

За 10 днів червня виробникам «зеленої» електроенергії виплатили 800 млн грн – «ГарПок»

Державне підприємство «Гарантований покупець» повідомило про часткову оплату виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за першу декаду червня 2025 року. Сума здійснених виплат склала 800,6 млн грн.

«Оплату здійснено за рахунок коштів, отриманих Підприємством від торгівельної діяльності», – уточнили в «ГарПоку». Водночас загальний рівень розрахунків за зазначений період становить 35,3%. Це свідчить про те, що більшість виробників ВДЕ все ще не отримують без повного фінансування, а заборгованість на ринку електроенергії залишається значною.

Нагадаємо, заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за послугу із забезпечення ВДЕ, станом на кінець квітня 2025 року, сягнула 16,3 млрд грн. Це напряму впливає на здатність держпідприємства вчасно розраховуватись із «зеленою» генерацією, що своєю чергою ставить під загрозу подальший розвиток галузі.

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Теги: фінансування Укренерго економіка

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