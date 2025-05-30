У що зараз інвестують багатії: аналіз

Торговельна війна стала найбільшою загрозою інвесторів у 2025 році

Швейцарський банк UBS оприлюднив шостий звіт Global Family Office Report 2025, опитавши 317 заможних родин зі середнім капіталом $2,7 млрд. Дослідження розвінчує міф, що мільярдери вкладають лише у криптовалюти та розкіш: навпаки, вони обирають обережні та стратегічні інвестиції, враховуючи ризики, довгострокові тренди й розвиток ШІ. Про це з посиланням на дослідження пише «Главком».

Згідно з новим звітом UBS, глобальна торговельна війна була визнана найбільшим інвестиційним ризиком для сімейних офісів у 2025 році, за нею йдуть великий геополітичний конфлікт та вища інфляція. Для захисту портфелів сімейні офіси використовують такі стратегії, як активне управління, хедж-фонди та, вибірково, дорогоцінні метали.

Кількість тих, хто стурбований великим геополітичним конфліктом, зросла до 61%, а 53% висловлювали занепокоєння щодо глобальної рецесії, що може виникнути внаслідок потенційно серйозних торгівельних суперечок.

Однак попри зростаючі побоювання щодо політики США часів Трампа, великі американські родинні компанії збільшують свої ставки на економіку та акції США через свої приватні інвестиційні фірми.

Зазначається, що цьогоріч 26% респондентів тримають активи в акціях розвинених ринків (проти 4% у тих, що розвиваються) та планують підняти цю частку до 29% до 2026 року. Найбільшу обізнаність інвестори демонструють у сфері охорони здоровʼя та електрифікації. Проте навіть у медицині майже половина ще не має чіткої стратегії.

Ставка на облігації, а інтерес до нерухомості падає

Популярність повертається до облігацій: 18% вже інвестують у них, зокрема на розвинених ринках, де прибутковість стала привабливішою. Натомість частка приватного капіталу зменшується – з 22% у 2023-му до 18% у 2024 році – через очікування сезону екзитів.

У звіті підкреслюється, багатії США та Європі з обережністю ставляться до ринків, що розвиваються, більше, ніж їхні колеги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці та на Близькому Сході. У світовому масштабі вони виділили 4% акціям ринків, що розвиваються, та 3% облігаціям ринків, що розвиваються. Однак, найімовірніше, вони збільшать свою присутність в Індії та Китаї протягом наступних 12 місяців, роблять висновок експерти UBS.

Нерухомість поступово втрачає привабливість – зокрема через зростання вартості фінансування та конкуренцію з боку держоблігацій. Проте тенденції відрізняються за регіонами: у США обсяги інвестування в нерухомість зросли з 10% до 18%, а в Азії навпаки – впали з 6% до 4%.

Частка інвестицій у приватне кредитування зросла вдвічі – до 4%, а інтерес до готівки зберігається стабільним – 8% респондентів тримають її як «подушку безпеки». Помітна і переорієнтація капіталу до США – як через динаміку прибутків, так і через стабільність ринку.

Інвестори дедалі більше зважають на соціальний вплив: 37% мають у портфелях «зелені» технології, 49% – медичні інновації. Але багатії прагнуть зрозуміти перспективи низки нових технологій, бачачи можливості як на державному, так і на приватному ринках, пояснює UBS.

Компанії прагнуть інвестувати в новітні технології, надаючи пріоритет також і штучному інтелекту.

Так, в операційній сфері інвестори, найімовірніше, використовуватимуть генеративний штучний інтелект (ШІ) для фінансової звітності/візуалізації даних та аналізу тексту протягом наступних п'яти років. Згідно зі звітом, лише 6 відсотків не планують використовувати ШІ.

Освіта здебільшого фінансується через філантропію (44%). Зростає також популярність стратегічної благодійності – 27% уже її практикують або вивчають.

Дрібну, але зростаючу частку інвестицій становлять дорогоцінні метали: розподіл у портфелях зріс із 1% до 2% на тлі високої вартості золота. Мільярдери, всупереч поширеним стереотипам, дедалі частіше обирають поміркованість, диверсифікацію та довгострокове бачення замість хайпу та ризикових ставок.

Раніше стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа.

Попри високі ризики, вже сьогодні варто придивлятися до регіонів, які постраждали від бойових дій. Особливу увагу заслуговує Харків – місто з великим потенціалом економічного відродження після війни. Про це заявив міжнародний девелопер, СЕО ANTA Group Антон Тараненко.