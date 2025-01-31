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«Гарпок» та «Укренерго» недоплачують виробникам зеленої електроенергії – інвестор

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Гарпок» та «Укренерго» недоплачують виробникам зеленої електроенергії – інвестор
Тинний зазначив, що проблема боргів посилюється погіршенням умов сплати податків
колаж: glavcom.ua

Виробникам зеленої електроенергії недоплачують 30% коштів – Тинний

Виробники електроенергії з відновлюваних джерел недоотримують близько 30% коштів, що негативно впливає на стан галузі і можливості її розвитку, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.

Він зазначив, що проблема боргів посилюється погіршенням умов сплати податків, зокрема у питанні відшкодування ПДВ, а також через скасований касовий метод розрахунку податку на прибуток.

«Тож хоча ДП «Гарантований покупець» та «Укренерго» не доплачують нам 30% за електроенергію, податкові зобов'язання у нас виникають щодо згенерованої енергії, а не оплати за неї. Це означає що у нас щомісяця вимивають не 18-20% податків як мало б бути, а 25-27%», – сказав Тинний.

За його словами, до інших проблем варто віднести цінові обмеження на ринку електроенергії, які негативно впливають на можливості продавати електроенергію.

«Друге питання – ліквідність продажу. Ми могли б кредитуватися за кордоном, якби продавали енергію вільному ринку. Той факт, що раніше кинули «зелених» інвесторів, вже матиме наслідки протягом багатьох років. Крім того, є великий вплив державних компаній на ціноутворення», – сказав Тинний.

Він додав, що, якщо у бізнесу буде джерело фінансування і ринкові ціни, на які не буде впливати держава, бізнес сам побудує все що потрібно.

Ще однією проблемою, на думку Тинного, є недостатність можливостей щодо залучення пільгового кредитування в Україні для розвитку нових проєктів в енергетиці.

Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

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Теги: держава фінансування Укренерго борг енергетика електроенергія Україна

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