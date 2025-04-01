Погашення боргів перед інвесторами стимулює будівництво зелених електростанцій – директор «Гарпоку»

За останні пів року заборгованість «Гарпоку» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел скоротилася на 37,7%

Будівництво зелених електростанцій залежить від виплати боргів інвесторам – Некрасов

Обсяги виплати боргів перед інвесторами в зелену енергетику напряму впливають на швидкість будівництва нових генеруючих потужностей в України, заявив Артем Некрасов, директор держпідприємства «Гарантований покупець».

«Ми чудово розуміємо, що розвиток ринку ВДЕ значною мірою залежить від погашення боргів, які історично склалися після 2020 року. Тоді було підписано меморандум, в якому держава підтвердила гарантії платежів», – сказав Некрасов.

За його словами, фактором накопичення нових боргів за вироблену зелену електроенергію стало рішення про те, що розвиток галузі ВДЕ нібито мав би частково фінансуватися з державного бюджету.

«Але щороку в грудні, приймаючи бюджет, депутати про цю норму не згадували або викреслювали», – сказав директор держпідприємства.

Він зазначив, що через це тариф на передачу НЕК «Укренерго» був багато років підряд недофінансований в частині, яка використовується на фінансування розвитку зеленої енергетики.

«Тому багато років тариф недофінансований і борги «Гарпоку» перед учасниками ринку дорівнюють боргам НЕКа перед «Гарпоком», – пояснив Некрасов.

Як зазначалося, за останні пів року заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел скоротилася на 37,7% – з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.