«Укренерго» назвало суму свого боргу перед «Гарпоком»

«Укренерго» до кінця року хоче скоротити борг перед «Гарпоком» вдвічі

Державна компанія «Укренерго» має 28 млрд грн заборгованості перед державним підприємством «Гарантований покупець» щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив в ході події Energy Day 2024 в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

«Зараз борги «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» складають 28 млрд грн», – заявив Брехт.

Він зазначив, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг передбачила в тарифі на передачу «Укренерго» лише 12 млрд грн щодо сплати «Гарпоку» коштів за послугу зі збільшення частки з ВДЕ, тоді як компанія станом на середину жовтня сплатила за цю послугу 20 млрд грн.

«Я думаю, що до кінця року цифра складе 25. Тобто вдвічі (недофінансування – ред.)», – підкрелив керівник компанії.

За його словами, завдяки законодавчим змінам компанія знаходить варіанти зменшення існуючої заборгованості, а також фіксує покращення розрахунків з боку «Енергоатому», завдяки чому борг може зменшитись.

«Розраховуємо на додаткові 15 млрд грн (від «Енергоатому» – ред.), які ми покриємо до кінця року», – розповів Брехт.

Він також підкреслив, що компанія у 2025 році хоче забезпечити повний розрахунок за послугу зі збільшення частки ВДЕ, щоб борги не накопичувались, а зменшувались. Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.