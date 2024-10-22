Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укренерго» назвало суму свого боргу перед «Гарпоком»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» назвало суму свого боргу перед «Гарпоком»
«Зараз борги «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» складають 28 млрд грн»
фото з відкритих джерел

«Укренерго» до кінця року хоче скоротити борг перед «Гарпоком» вдвічі

Державна компанія «Укренерго» має 28 млрд грн заборгованості перед державним підприємством «Гарантований покупець» щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив в ході події Energy Day 2024 в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

«Зараз борги «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» складають 28 млрд грн», – заявив Брехт.

Він зазначив, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг передбачила в тарифі на передачу «Укренерго» лише 12 млрд грн щодо сплати «Гарпоку» коштів за послугу зі збільшення частки з ВДЕ, тоді як компанія станом на середину жовтня сплатила за цю послугу 20 млрд грн.

«Я думаю, що до кінця року цифра складе 25. Тобто вдвічі (недофінансування – ред.)», – підкрелив керівник компанії.

За його словами, завдяки законодавчим змінам компанія знаходить варіанти зменшення існуючої заборгованості, а також фіксує покращення розрахунків з боку «Енергоатому», завдяки чому борг може зменшитись.

«Розраховуємо на додаткові 15 млрд грн (від «Енергоатому» – ред.), які ми покриємо до кінця року», – розповів Брехт.

Він також підкреслив, що компанія у 2025 році хоче забезпечити повний розрахунок за послугу зі збільшення частки ВДЕ, щоб борги не накопичувались, а зменшувались. Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

«Укренерго» назвало суму свого боргу перед «Гарпоком»
«Укренерго» назвало суму свого боргу перед «Гарпоком»
Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на виконання комерційних рейсів
Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на виконання комерційних рейсів
Зупинка бронювання: Європейська бізнес-асоціація звернулася з пропозицією до уряду
Зупинка бронювання: Європейська бізнес-асоціація звернулася з пропозицією до уряду
Аудит критичних підприємств та бронювання мають проводитися одночасно – Салій
Аудит критичних підприємств та бронювання мають проводитися одночасно – Салій
СБУ прокоментувала перспективу запровадження санкцій до олігарха-втікача Геннадія Боголюбова
СБУ прокоментувала перспективу запровадження санкцій до олігарха-втікача Геннадія Боголюбова
«Укрзалізниця» отримала нового очільника
«Укрзалізниця» отримала нового очільника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
68K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
22K
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
9889
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8780
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ

Новини

Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Сьогодні, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua