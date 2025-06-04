Умєров оголосив про запуск нової стратегічної ініціативи у сфері оборонної промисловості

«Ця ініціатива – це стратегічний прорив»

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про запуск ініціативи спільного виробництва української зброї в країнах «Рамштайну» для потреб України. Про це він написав за результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі «Рамштайн» у Facebook, передає «Главком».

За словами міністра, українські партнери постійно звертаються з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах.

«Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією. Наша позиція незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України», – написав він.

Умєров повідомив, що усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська до закінчення війни. Партнери готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування.

«Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери – зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні», – додав міністр.

Нагадаємо, у середу, 4 червня, у Брюсселі стартувало чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Українська делегація також прибула до Брюсселя.

Її очолює міністр оборони Рустем Умєров. Варто зазначити, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участі у засіданні. Це раніше підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, США будуть представлені на «Рамштайні», але на іншому рівні.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу планують збільшити витрати на оборону таким чином, щоб не відмовлятися від підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив головні підсумки 28-го «Рамштайну»